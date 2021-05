Kleine Online-Konferenzen groß rausbringen

Macht man es richtig, braucht es Know-how, Ausstattung und Erfahrung. Für kleine Online-Konferenzen bietet die Stadthalle Reutlingen Kunden deswegen einen nützlichen wie praktischen Rundum-Service: Termin bei den Profis buchen, Technik-Check durchlaufen und direkt professionell digital kommunizieren – mit entsprechend guter Außenwirkung und hoher Teilnehmerzufriedenheit.

Kleine Video-Meetings professionell hosten lassen

Wer kennt es nicht: Das Bild flackert, der Ton kommt nicht, der Redner sieht aus wie nach drei Tagen ohne Schlaf, im Hintergrund das Familienchaos, das Home-Schooling und Home-Office gern mit sich bringt... Open-Source-Video-Conferencing-Lösungen mögen niedrigschwellig sein. Freude machen sie den Teilnehmenden nicht immer – und wirken im beruflichen oder Vereins-Kontext sogar schnell unprofessionell. Hier setzt die Stadthalle Reutlingen mit ihrem Angebot an: Betreut von technischem Fachpersonal sind in den flexiblen Räumlichkeiten des Hauses kleine Online-Konferenzen buchbar. In ansprechendem Ambiente und mit passendem Service können sich Kunden auf ihre Inhalte konzentrieren – anstatt mit IT-Abläufen zu kämpfen. Wertigkeit und Stil sind bei diesem Angebot in den besten Händen der Fachleute.

Online-Conferencing ohne eigenen Aufwand – in bester Qualität

Der hohe Digitalisierungsgrad der Stadthalle Reutlingen beruht auf modernster IT- und Technik-Infrastruktur – diese kommt gerade online richtig gut rüber. Neben der 10 GBit/s-Glasfaseranbindung für beste Internetanbindung und zuverlässige Stabilität profitieren Kunden von optimaler Raumausleuchtung – und machen so im digitalen Austausch und Kundenkontakt eine gute Figur. Natürlich werden vor Ort alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten. Gleichzeitig sorgen die Fachleute des Stadthallen-Teams dafür, dass die Sprachverständlichkeit optimal ist. Eine hohe Bildqualität – die auch bei kleinen Video-Konferenzen den Unterschied zwischen angenehm und anstrengend macht – erfordert nicht zwingend einen Kameramann: Die Stadthalle Reutlingen verfügt über smarte Best Practices und Profi-Tools, die Aufwand – und damit Kosten – sparen und sehr gute Ergebnisse liefern. Alle tagesbelichteten Meeting-Räume der Stadthalle Reutlingen sind mit leistungsstarker Belüftung und Klimatisierung ausgestattet, so ist die Luftqualität jederzeit exzellent. Zusätzlich können sämtliche Fenster der Tagungsräume geöffnet werden. Für Präsentationen stehen Verdunkelungsmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Wunsch wird das Antigen-Schnelltest-Angebot in den Räumen der Stadthalle Reutlingen ins Paket der kleinen Online-Meetings mit hinein geschnürt.

Service mit Wirkung: Kommen, um gut zu kommunizieren

Das Plus gegenüber der Selbstorganisation liegt beim Angebot der Stadthalle Reutlingen auf der Ganzheitlichkeit: Der strukturierte Vorab-Technik-Check stellt sicher, dass pünktlich zu Meeting-Beginn alles reibungslos funktioniert. Jederzeit gut betreut und begleitet durch das technische Fachpersonal ist für jede Tagungssituation gesorgt. Durch die gute Vorbereitung im Vorfeld finden die kleinen Video-Meetings in der kundenseits gewünschten Raumatmosphäre statt. Über Stellwände und Rückwände im individuellen Firmen-Design ist das Corporate Design transportierbar. Die klare Absenderkennung unterstreicht die digital vermittelten Inhalte nochmals.

An alles gedacht – auf Inhalte konzentriert

Weil zu einem gelungenen Online-Meeting weitere, weiche Faktoren zählen, übernimmt die Stadthalle Reutlingen neben dem Technik-Know-how auf Wunsch ebenfalls das Catering für die Vor-Ort-Akteure. Dabei ist die Corona-konforme Darreichung durch lokale Cateringpartner der Stadthalle Reutlingen nach allen Hygiene- und Sicherheitsstandards selbstverständlich. So können sich die Teilnehmenden die lokal-regionalen Spezialitäten unbesorgt schmecken lassen. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, fasst die Intention zusammen: „Die neue Normalität hat uns fest im Griff. Uns ist wichtig, dass Unternehmen, Vereine und alle sonstigen Institutionen, die gut mit ihren Kunden und Mitgliedern Kontakt halten wollen, ebenfalls Zugriff auf professionelles Video-Conferencing haben – ohne dafür die gesamte Infrastruktur und das Fachwissen selbst aufbauen und vorhalten zu müssen. Das übernehmen wir für Sie!“