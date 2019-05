Möbel Rieger in Heilbronn

»Als in der Region verwurzeltes Unternehmen sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und es ist uns wichtig, den Menschen vor Ort durch maßgeschneiderte Ausbildungen neue Perspektiven zu ermöglichen«, verdeutlichte der geschäftsführende Gesellschafter Benno Rieger bei der feierlichen Zeremonie in den Räumen der Agentur für Arbeit. Wenn das Einrichtungshaus in Kürze am Standort Heilbronn seine Pforten öffnet, stehen über 250 topqualifizierte Mitarbeiter in den Startlöchern. Davon 120 frisch gebackene Einrichtungs- und Küchenfachberater, Fachsortimentsverkäufer und Auslieferungsmonteure. Sie wurden gemeinsam mit etwa 30 weiteren Mitarbeitern aus dem Gastronomiebereich ausgebildet. Die

Qualifizierungsmaßnahmen sind das Ergebnis einer Kooperation der Agentur für Arbeit, dem BSI Bildungs- und Schulungsinstitut in Suhl sowie dem Bildungspark Heilbronn. »Nach der soliden Grundausbildung in Theorie erfolgte in den Einrichtungshäusern und Küchenfachmärkten von Rieger eine sechswöchige Praxisphase«, so Carina Vogel vom BSI, mit dem Rieger bereits seit 20 Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. »Mit der Herangehensweise von Möbel Rieger, Inhalte genau an den Bedarf anzupassen, ist moderne Bildung möglich. Man lernt, was man wirklich braucht – das ist ein Garant für eine hohe Zufriedenheit und Freude bei der Arbeit«, befand Hermann Hofmann, Leiter des Fachbereichs Berufliche Qualifizierung beim Bildungspark.

Als Familienunternehmen an mittlerweile sieben Standorten ist es für Möbel Rieger eine Selbstverständlichkeit, auch seiner Verantwortung für die Region gerecht zu werden. Aus diesem Grund sei man bereits im Dezember 2017 auf die Agentur für Arbeit in Heilbronn zugegangen. Wie beide Partner betonen, war die Zusammenarbeit jederzeit von partnerschaftlichem Miteinander und gegenseitigem Vertrauen geprägt. »Wir konnten schnelle Entscheidungen treffen, weil wir unsere Ansprechpartner bei Rieger stets gut erreichen konnten. Das hat es für beide Seiten leichter gemacht, die Weiterbildungen erfolgreich zu gestalten«, befand Jürgen Czupalla, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Heilbronn. »Das Besondere ist unser hoher Eigenanteil an den Schulungen«, ergänzte Rieger-Geschäftsführer

Jacques Kanceljak. Während viele Unternehmen Bildungsmaßnahmen ausschließlich in die Hände der Arbeitsagenturen und Bildungsträger legten, beziehe Rieger seine eigenen Personalentwickler mit ein. »Sie geben nicht nur selbstentwickelte und individualisierte Seminare, sie integrieren auch das interne Warenwirtschaftssystem sowie die hauseigene EDV inklusive Hard- und Software in die Ausbildung«, so Kanceljak. »Bei unserer Schulung

ist nichts von der Stange.«

Den Bedarf an Fachkräften bei Rieger hat nicht nur die direkte Vermittlung der Agentur für Arbeit abgedeckt. Vielmehr hatte Möbel Rieger bei mehreren Informationsveranstaltungen und Messeauftritten im BIZ gezielt Menschen angesprochen, die arbeitssuchend oder – beispielsweise durch befristete Arbeitsverhältnisse – von Arbeitslosigkeit bedroht waren. Besonders wichtig sei es, diesen frisch qualifizierten Mitarbeitern eine langfristige Perspektive zu bieten: »Alle, die an der Bildungsmaßnahme teilgenommen haben, bekommen einen unbefristeten Arbeitsvertrag«, erklärte Kanceljak. Der Grund liege auf der Hand: »Wir können die Menschen in den von uns eng begleiteten Bildungsmaßnahmen und in der anschließenden

Probezeit ja bereits fast ein Jahr lang kennenlernen.« Auch Menschen, die eine Umschulung anstreben oder beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind, bekommen bei Möbel Rieger die Chance, an zweiteiligen Teilqualifizierungskursen teilzunehmen. Für Benno Rieger sind die zukunftsgerichteten Bildungsmaßnahmen ein Erfolgsrezept: »Das Schöne daran ist, dass die Identifizierung der neuen Kollegen mit unserem Familienunternehmen bereits in den Schulungen spürbar war.«