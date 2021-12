Neue öffentliche Schnellteststation bei SWLB

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) und die Mylius-Apotheke erweitern das Schnelltest-Angebot in der Weststadt. Die SWLB hat die Fläche vor ihrem Gebäude, Gänsfußallee 33, zur Verfügung gestellt. Apotheker Alexander Meyer betreibt mehrere Antigen Corona-Schnelltestzentren in Ludwigsburg - nun auch diese öffentliche Teststelle. Gemeinsam habe man entschieden, noch vor Weihnachten die Testmöglichkeiten im Quartier zu erhöhen. Es werden kostenfreie Bürgertestungen gemäß Testverordnung des Bundes durchgeführt. Die Termine können online vereinbart werden, das zertifizierte Testergebnis wird per E-Mail zugeschickt und hat an allen Einrichtungen Gültigkeit, zum Beispiel auch bei öffentlichen 2G-Plus-Veranstaltungen. Die Anmeldung erfolgt über: https://apo-schnelltest.de/mylius-apotheke , Teststelle SWLB (MYLIUS APOTHEKE) auswählen und Wunschtermin reservieren. Die Terminvergabe ist ab 20. Dezember möglich. Die Station hat auch zwischen den Jahren unter der Woche geöffnet, lediglich am 24., 31. Dezember sowie an den Feiertagen wird hier geschlossen – Ausweichmöglichkeit ist die durchgehend geöffnete Teststelle im Marstall-Center, auch an den Feiertagen.