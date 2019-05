Das komplette A bis Z an frischen Produkten aus der heimischen Natur finden Kunden in der Obsthalle Kirchheim. Von knackigem Ackersalat über Äpfel, Gemüse, Kartoffeln bis hin zu regional gewachsenen Zwiebeln finden Kunden, die Wert auf saisonale Frische und regionale Qualiät legen, alles, was Teller und Gaumen erfreut. Die Obsthalle begann als ein Erzeugerzusammenschluss von Obstbauern aus Kirchheim und arbeitet heute mit Lieferanten aus der Region, meist familiengeführten Betrieben, zusammen. Der Schwerpunkt der Obsthalle Kirchheim liegt auf der Erzeugung von Kernobst, das mit über 20 Sorten für jeden Geschmack etwas bereit hält. Aber auch Liebhaber von frischen Kirschen, Zwetschgen, Erdbeeren und Spargel kommen beim Regionalmarkt, der zwischen Lauffen und Kirchheim liegt, voll auf ihre Kosten. Im Moment hat die Ernte von Erdbeeren begonnen – die roten Fruchklassiker aus Kirchheim werden täglich frisch in die Obsthalle geliefert. Auch Spargel-Fans werden in der Obsthalle fündig, die ebenso täglich frisch gestochen in Grün und Weiß von regionalen Spargelbauern angeliefert werden. Neben den frisch gewachsenen Produkten aus heimischer Natur hat die Obsthalle auch Brot- und Backwaren, Eier, Käse, Mehl, Müsli, Marmeladen, Nudeln sowie Säfte und Wein im Angebot. Das alles gibt es auch nach individuellen Kundenwünschen zusammengestellt in attraktiven Geschenkkörben für jeden Anlass. Nach dem Einkauf können Kunden der Obsthalle einen erholsamen Zwischenstopp auf der Kirchheimer Weinterrasse mit Blick in die schöne Landschaft und auf die malerische Neckarschleife einlegen. Die Weinterrasse ist nur wenige Minuten von der Obsthalle entfernt und bietet sich Besuchern sonntags im Mai und September ab 11 Uhr als Ausflugsziel mit regionalen Gaumenfreuden an. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Gelände der Obsthalle zur Verfügung.

Obsthalle Regionalmarkt, Im Krümmling 1, 74366 Kirchheim, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30-18.30, Sa. 8.30-16 Uhr, Fon: 07143-91614, www.obsthalle-kirchheim.de