× Erweitern Authentic Studios

Die Remstal Gartenschau 2019 ist die bundesweit erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Vom 10. Mai bis zum Oktober 2019 verwandelt sich das Remstal dabei in einen schier unendlich erscheinenden Garten.

Auf einer Länge von 80 Kilometern wird ein ganzer Landschaftsraum für 164 Tage in Szene gesetzt und weit darüber hinaus, durch viele Maßnahmen und bürgerliches Engagement, auch für die Zukunft aufgewertet.

Die Lebensader Rems wird dabei vielerorts wieder in den Blick gerückt: Neue Zugänge machen den Fluss wieder erlebbar, tolle Spielplätze und Sitzgelegenheiten am Wasser laden zum Verweilen ein. Die Innenstädte werden zur grünen Mitte: Aufgewertete Parks und Grünanlagen machen zukünftig den Aufenthalt in der Rergion noch attraktiver.

Einheitliche Rad- und Wanderwege leiten die Besucher entlang der remstaltypischen Streuobstwiesen und Weinberge in die insgesamt 16 Gartenschau-Kommunen. Zwischen Weinstadt und Waiblingen wird zudem eine durchgängige Kanuroute mit attraktiven Rastplätzen eröffnet. Auch Kulturliebhaber kommen im Remstal während der Gartenschau-Zeit voll auf ihre Kosten: Es entstehen eindrucksvolle Landmarken von 16 namhaften Architekten aus ganz Deutschland, die sich an dem außergewöhnlichen Architekturprojekt »16 Stationen« beteiligen. Gastronome und Winzer laden ebenfalls den ganzen Sommer über zu einzigartigen Genusstouren mit dem Genuss-Bus ein. Unzählige Veranstaltungen und Führungen machen zu guter Letzt das Remstal zur großen Bühne und die 350.000 Remstäler zu Gästen und Gastgebern. Es gibt definitiv viel zu entdecken.