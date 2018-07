Richtfest der Klima Arena Sinsheim

Ein ambitioniertes Vorhaben für Sinsheim: Aktuell entsteht in direkter Nachbarschaft zur Wirsol-Arena die Klima Arena, in der Besucher auf Entdeckungstour in die Welt des Klimaaschutzes gehen können. Am 12. Juli fand das Richtfest statt.

Zuvor wurde den Vertretern der Presse allerdings noch Einblick in die vielversprechende Planung des Bauwerkes gewährt. Im September 2019 soll die Klima Arena eröffnet werden. Bis dahin ist natürlich noch einiges zu tun, um die hochgesteckten Ziele erreichen zu können. Dietmar Hopp, Geschäftsführer der nach ihm benannten Stiftung und Schirmherr der Klimaarena, betonte wiederholt, wie essentiell das Engagement für ihn in Sachen Klima ist. Die Klima Arena soll den Kampf für den Erhalt des Klimas symbolisieren, dabei helfen, den Klimaschutz begreif- und erfahrbar machen und nebenbei den Status der Stadt Sinsheim als Klimahauptstadt der Region unterstreichen.

Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und Festredner des Richtfestes, unterstützt dieses Ansinnen aus vollem Herzen. Er wies noch einmal auf die extremen Folgen des Klimawandels hin, die nicht nur in der Zukunft auf die Welt warten, sondern heute bereits spürbar sind. Es muss gehandelt werden – und die Klima Arena geht mit gutem Beispiel voran, denn das Gebäude selbst ist Teil der Ausstellung und erfolgt nach vorbildlichen Prinzipien. Auf dem 2,6 Hektar großen Gelände entsteht die Klima Arena als Plusenergiehaus mit einer Nutzfläche von 4000 Quadratmetern. Geheizt wird es mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Luftkollektoren. Zur Speicherung der Wärme aus den Luftkollektoren gibt es einen unterirdischen Eisspeicher. Drei Photovoltaikanlagen werden auf dem Dach, an der Fassade und auf dem Parkdeck installiert. Somit ist die Klima Arena in jeder Hinsicht ein vorbildliches Projekt, das vorlebt, was es vermitteln will.