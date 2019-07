Rieger: Honigbienen auf dem Dach

× Erweitern Andreas Blaschke Bienen bei Rieger Heibronn Bienenstöcke auf dem Dach des Möbelhauses Rieger in Heilbronn

Ein ökologisch wichtiges Projekt wurde in dieser Woche in schwindelerregender Höhe in Heilbronn gestartet. Zehn Bienen-Völker wurden behutsam in ihren verschlossenen Kästen auf dem Dach platziert und nach erfolgreicher Prüfung „ob auch alles im Wasser steht“ die Fluglöcher geöffnet – und aus flogen die Bienen und können ab jetzt ihre neue Heimat erkunden und ihren wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten.

Honig nach höchsten Demeter-Standards

„Wir haben uns für eine naturnahe Beute mit passender biologisch-dynamischer Betriebsweise (Demeter) entschieden“, so die Imkermeister Bodo Peter und Andreas Blaschke aus Heilbronn. „Somit erntet man Honig nach höchsten Qualitätsstandards und kann diese in der hauseigenen Gastronomie verwenden oder den Kunden zum Kauf anbieten“. Im Herbst kann mit der ersten Honig-Ausbeute gerechnet werden.

Während der Zeit auf dem Dach werden die Bienen regelmäßig von Bodo Peter und Andreas Blaschke kontrolliert und beobachtet – „...damit es meinen neuen Freunden auf dem Dach rund um gut geht...“, schwärmt Benno Rieger über seine neuen Hausbewohner.

Auf der Rieger Website und im Möbelhaus über moderne LED-Displays, sollen die Bienen per Livecam auch von den Kunden beobachtet werden können. Für Schulklassen werden Führungen vom Imkermeister angeboten, um mehr über das Leben der Biene zu erfahren und diese vor Ort erforschen zu können.

