Städtische Alltags-Apps: Wie digitale Helfer unseren Alltag in der Stadt revolutionieren

Das Handy ist unser stetiger Begleiter und hält dank verschiedenster Apps zahlreiche Möglichkeiten bereit, uns den Alltag zu erleichtern. Vor allem im Großstadtleben ist der digitale Helfer eine große Bereicherung: von der Navigation durch den städtischen Dschungel über den Besuch von Veranstaltungen, bis hin zur Suche nach kulinarischen Highlights und der Pflege eines gesunden Lebensstils. Handy-Apps können uns das städtische Leben in verschiedenen Bereichen erleichtern und effizienter gestalten. Erfahren Sie im Folgenden, welche Möglichkeiten städtische Alltags-Apps bieten und wie Sie sie am besten nutzen können.

Navigations-Apps: Den richtigen Weg finden

Wo viele Menschen leben, herrscht auch viel Verkehr. Daher sind Navigations-Apps gerade in Großstädten nützliche Alltagshelfer, die einem viel Zeit sparen können und Sie sicher von A nach B bringen. Vor allem in unbekannten Städten ist dies hilfreich. Navigations-Apps zeigen den schnellsten weg an – sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oft gibt es in Städten spezielle Apps für jede mögliche Art der Fortbewegung.

Die Apps stellen dabei nicht nur Karten und Routenplaner zur Verfügung, sondern geben oft auch Echtzeit-Infos zu Verkehr oder Auslastung, zeigen mögliche Alternativen oder schätzen die Ankunftszeit am Zielort. Einige Anwendungen, speziell solche für Autofahrer, informieren oft auch direkt über Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung. So kann man zusätzlich Zeit sparen.

Tipp: Apps für das städtische Leben sind nur einige von vielen nützlichen Apps für den Alltag. Auch in anderen Lebensbereichen können die digitalen Helfer uns dabei unterstützen, den Alltag einfacher und besser zu gestalten.

Verkehrs-Apps: Schnell zum Ziel kommen

Vor allem in Städten verlassen sich immer mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel, um sich ihren Weg durch den Großstadtdschungel zu bahnen. Und auch hierfür gibt es verschiedene Apps, die Auskunft über Fahrpläne, Zugverbindungen und Ticketpreise geben. Neben der Möglichkeit, selbst Informationen einzuholen, liegt für viele Nutzer die Attraktivität der Verkehrs-Apps vor allem in der Online-Buchungsoption. So können sie lange Wartezeiten vor den Ticketautomaten vermeiden und die nächste Zug- oder Busfahrt ganz bequem „on the go“ buchen. Zudem wird direkt angezeigt, welches Ticket sich am besten für den Weg eignet.

Und auch für andere, alternative Fortbewegungsmethoden gibt es mittlerweile zahlreiche Alltagshelfer in App-Form, so z. B. für Taxis oder Carsharing-Dienste. Diese bieten die Möglichkeiten, Taxis oder Mitfahrgelegenheiten in der näheren Umgebung zu buchen.

Event-Apps: Wissen, wo was los ist

Für alle, die gerne unterwegs sind und kulturelle Veranstaltungen besuchen, sind Event-Apps eine gute Möglichkeit, um auf dem Laufen zu bleiben. Egal ob Konzerte, Märkte, Festivals oder Sportereignisse – dank Apps erfahren Nutzer immer, was gerade los ist. Die Anwendungen geben dabei Informationen zu Terminen, Orten und Ticketpreisen. Manchmal bieten sie sogar Verlosungen oder Rabatte für einzelne Events an.

Welche Veranstaltungen eine App umfasst, kann dabei ganz unterschiedlich sein: von umfassenden Veranstaltungskalendern für die Region bis hin zu Apps, die nur Informationen zu speziellen Veranstaltungsarten oder Genres bieten. Vor allem im Bereich Events und Unterhaltung kann es sich lohnen, nach regionalen Apps Ausschau zu halten, die speziell die Unterhaltungsangebote vor Ort beleuchtet (z. B. Apps einzelner Veranstaltungsstätten). Vor allem in Großstädten findet man so immer wieder kleine Event-Perlen.

Liefer- & Restaurant-Apps: Das passende Essen finden

Neben Fortbewegung und Unterhaltung sorgt das Handy auch immer wieder für das leibliche Wohl seiner Nutzer. Ob Essen bestellen oder sich den Einkauf nach Hause liefern lassen – mit Apps ist das alles in kürzester Zeit und ganz bequem möglich.

Doch nicht nur für zuhause, sondern auch für kulinarische Abenteuer außer Haus bieten die praktischen Alltagshelfer einige Möglichkeiten. Restaurant-Apps helfen dabei, die besten Restaurants, Cafés und Imbissbuden in der Stadt zu finden. Dabei bieten sie Bewertungen, Speisekarten und oft sogar spezielle Rabatte für einzelne Lokale. Einige mobile Anwendungen geben auch Hinweise zu kulinarischen Geheimtipps. So kann man das städtische Leben auch mal abseits der gängigen Hotspots erkunden und vielleicht lernen auch alte Hasen hier noch neue Läden in der Stadt kennen.

Tipp: Vor allem in Großstädten ist das App-Angebot im Bereich Essen und Kulinarik teils enorm und die Auswahl an Apps ist groß. So kann es sich durchaus lohnen, verschiedene Anwendungen auszuprobieren. Und auch hier sollte man immer wieder nach lokalen Apps Ausschau halten.

Fitness-Apps: Fit durch den städtischen Alltag

Sich fit zu halten ist mit Handy-Apps heutzutage kein Problem. Neben den gängigen Angeboten mit verschiedenen Online-Kursen und Übungen sind im städtischen Raum aber vor allem Fitness-Apps interessant, die Outdoorsport unterstützen oder Kursangebote vor Ort anzeigen. So gibt es z. B. Anwendungen, die einem die perfekte Joggingstrecke in der Nachbarschaft, Adressen für Fitnessstudios oder Sportangebote in der Nähe vorschlagen. So können Nutzer ganz bequem verschiedene Sportaktivitäten in ihrer Nähe entdecken und vergleichen. Auch viele Fitnessstudios haben bereits eine eigene App.

Alltags-Apps für Stuttgart

Wie für alle Großstädte gibt es auch für den Großraum Stuttgart zahlreiche Apps, die Ihnen Ihren Alltag in der Stadt erleichtern können. Eine davon ist zweifelsfrei die hauseigene App der Stadt selbst „Landeshauptstadt Stuttgart“. Diese App verbindet viele der eben genannten Bereiche und Funktionen in einer Anwendung, denn sie gibt unter anderem Auskunft über:

Aktuelle Nachrichten und Meldungen

Verkehrsinformationen (z. B. Staumeldungen)

Aktuelle Veranstaltungen in der Stadt und Umgebung

Sportangebote der Stadt (z. B. lokale Joggingstrecken)

Zudem bietet die App einen Stadtplan mit Suchfunktion sowie Informationen für Touristen. Ähnliche Funktionen bietet auch die „Stuttgart Inside App“. Was den Bereich Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel betrifft, so ist hier vor allem die App des Stuttgarter Verkehrsbundes „VVS“ zu nennen, in der Sie sämtliche Fahrpläne von Bahnen und Bussen einsehen sowie direkt Tickets buchen können.