Thermen und Badewelt Sinsheim. Entspannung unter Palmen

Mit 400 Südseepalmen, gemütlichen Relaxliegen und fruchtigen Cocktails lädt die Thermen und Badewelt in Sinsheim zum Entspannen und Träumen ein. Am 3. Januar verwöhnt die Badewelt ihre Gäste mit einem stimmungsvollen Showprogramm bei der textilfreien Thermennacht. Mediative Klänge und ein Lichtermeer erwarten die Besucher am 10. Januar, wenn es zur Vollmondnacht wieder Zeit für »Moonshine-Baden« wird: Magische und mystisch anmutende Klangsphären, Stimmungen, die Ruhe und Lebendigkeit ausstrahlen, warmes Wasser der großen Lagune unter paradiesischem Sternenhimmel. Ob zu Harfe, Piano oder Violine - am 22. Januar können die Besucher der Badewelt beim Klassik Soirée ihren Abend in lockerer Atmosphäre unter Palmen entspannt ausklingen lassen und dem Alltag entfliehen.

Thermen & Badewelt, Veranstaltungen im Januar, Sinsheim,