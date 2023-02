Noch bis Aschermittwoch läuft der Fasching auf Hochtouren. Ob Umzug, Kinderfasching, Faschingsparty oder Rosenmontagsball - die Narren, Hexen und Faschings-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten! Doch was macht man als Faschingsmuffel? Wie entkommt man den Narren ohne sich daheim einschließen zu müssen. Hier einige Tipps für Fastnachts-Verweigerer:

Am 17. und 18. Februar dürfen Freunde des Sammelns und Kruschtelns sich auf dem Flohmarkt auf der Theresienwiese in Heilbronn auf die Suche nach versteckten Schätzen machen. Vielleicht findet man eine Antiquität oder ein tolles Second Hand-Kleidungsstück. Aber auch einfach nur Schlendern und Schauen lohnt sich.

Kunstliebhaber kommen in der Ausstellung „Quitte, Eisen Soda“ beim Kunstverein Heilbronn auf ihre Kosten. Noch bis Mitte April präsentiert der Künstler Felix Kiessling in seiner ersten Einzelausstellung Gemälde und Skulpturen. Als Meisterschüler von Olafur Eliasson schloss Kiessling 2014 am Institut für Raumexperimente an der Universität der Künste in Berlin sein Studium ab. Kiessling zeigt Exponate, die dem Betrachter einen emphatischen Blick auf den urbanen Stadtraum, den Takt der Welt und unseren Planeten liefern.

Am Freitag, 17. Februar kommen Freunde des Kabaretts in Mosbach auf ihre Kosten. Uli Masut tritt im fideljo in Mosbach auf und fragt ob hinter jeder Wahrheit ein Lüge steckt.

"Rocken statt Schunkeln" sagen sich auch "7 more Days" am Samstag, 18 Februar im Waldhaus in Heilbronn und heizen ihrem Publikum mit Classic Rock ein.

Am 19. Februar findet im Theater Heilbronn das Theaterfrühstück statt, wo man neben kulinarischen Leckereien Interessantes, Amüsantes und Informatives rund um die Inszenierungen und Proben erfährt. Regisseure und Schauspieler nehmen an der Veranstaltung teil. Am Sonntag ab 10 Uhr wird es sich um die die Stücke "Gott", "Extrawurst" und "NippleJesus" drehen.

Wer Fasching gruseliger findet als Spinnen und andere Insekten ist bei der Ausstellung "Insectophobie" richtig. Von der Riesenvogelspinne bis zu Skorpionen kann exotisches Getier am So, 19. Februar, im Bürgerhaus in Böckingen betrachtet werden.

Der Autor Paul Maar liest und spricht am Montag, 20. Februar in Schwäbisch Hall in der Hospitalkirche aus „Ein Hund mit Flügeln“. In Kooperation mit der Fachgruppe „Leben mit Demenz“ spricht der auch über die Demenzerkrankung seiner Frau.

Der Weltgästeführertag findet am Samstag, 18. Februar und Sonntag, 19. Februar in Rothenburg unter dem Motto "Sagen, Geschichten und Anekdoten" statt. Verschiedene einstündige Führungen erzählen von Legenden und vielen interessanten historischen Zusammenhängen.

Am Sonntag, 19. und 20. Februar findet in Öhringen der Pferdemarkt mit verschiedenen Events wie Krämermarkt mit 250 Händlern, ein Steckenpferd-Parcours und eine Zuchtpferdeprämierung statt. Unter anderem findet ein Verkaufsoffener Sonntag statt, eine Sonderausstellung zum Thema Öhringen und Ponyreiten für Kinder.