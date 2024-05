Tipps für höhere Erfolgschancen beim Dating

Viele Singles sind von dem Wunsch geprägt, bald den Partner oder die Partnerin fürs Leben kennenzulernen. Doch manchmal will es mit dem Dating einfach nicht so richtig klappen. Hier in diesem Artikel werfen wir deshalb einen Blick auf nützliche Tipps, welche die Chancen auf Erfolg deutlich in die Höhe steigen lassen.

Auf ein gepflegtes Äußeres achten

Manchmal sind es die Grundlagen, die den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem weniger erfolgreichen Date machen. Der erste Eindruck zählt bekanntlich doppelt und ist durch nichts zu ersetzen. Wer sichtlich Probleme mit der Körperhygiene hat, sollte erst gar nicht zum Treffen erscheinen. Denn ein schlechterer Eindruck ist kaum denkbar. Nicht nur deutet die Situation an, dass man selbst keinen Wert darauf legt, den Körper gut in Form zu halten. Zum anderen signalisiert der Zustand, dass kein besonderer Wert auf das Treffen gelegt wurde. Das Gegenüber war nicht einmal eine kurze Dusche wert. Dabei ist ein gepflegtes Äußeres die absolute Grundlage, um beim anderen Geschlecht punkten zu können.

Das Gesetz der großen Zahl berücksichtigen

Gerade wenn es darum geht, den perfekten Partner zu treffen, spielt das Gesetz der großen Zahl eine wichtige Rolle. Denn je mehr Treffen wir arrangieren und in die Wege leiten, desto höher stehen die Chancen, dass der oder die richtige dabei ist. Es lohnt sich deshalb, aktiv nach draußen zu gehen und nicht einfach darauf zu warten, dass die Liebe zur Tür hereinkommt.

Wer schon seit vielen Monaten oder gar Jahren nicht mehr auf einem Date war, der muss anderweitig nachhelfen. Vielleicht fehlt schlicht die Übung beim Flirten, um wirklich auf sich aufmerksam machen zu können. Hier kann es nicht schaden, schon das Schreiben der knisternden Nachrichten etwas zu üben. Dafür steht ein Sexchat kostenlos bei Poppen zur Verfügung. Dort bietet sich die Chance, etwas über die Strenge zu schlagen und dadurch erst wieder so richtig in Übung zu kommen.

Modisch einen Schritt nach vorn machen

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kleidung, mit der wir beim Date erscheinen. Wer schon über Jahre kein Geld mehr in neue Klamotten investiert hat, der wirkt wie aus der Zeit gefallen. Mit einem stark in die Jahre gekommenen Kleiderschrank ist es schwer zu überzeugen, sofern man die Jahre den Klamotten deutlich ansieht. Besser ist es, zumindest ein bisschen auf die aktuellen Trends zu schauen und sich an die dortigen Vorgaben zu halten. Schon ein bis zwei neue modische Kleidungsstücke können genug sein, um auf sich aufmerksam zu machen und zu überzeugen.

Immer entspannt bleiben

Wir finden solche Menschen besonders attraktiv, die selbst in stressigen Situationen über den Dingen zu stehen scheinen und die Ruhe bewahren können. Etwas mehr Gelassenheit und Entspannung kann uns selbst nicht schaden. Besonders wichtig ist diese, wenn es im Dating gerade nicht so läuft wie erwünscht.

Wer sich schnell frustriert vom Thema abwenden möchte, der droht verkrampft in das nächste Treffen zu gehen. Doch das Gegenüber wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit spüren und seinerseits abgeneigt sein. Wer den Teufelskreis endlich durchbrechen möchte, für den ist etwas mehr Ruhe das A und O.