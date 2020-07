Tipps zum richtigen Umgang mit Glücksspiel – so vermeiden Sie schlechte Erfahrungen

Glücksspiel gehört zu unserer Gesellschaft irgendwo dazu. Genaugenommen ist das sogar schon seit tausenden von Jahren der Fall. Bereits in der Antike gab es unterschiedliche Formen von Glücksspiel. In Rom beispielsweise waren Würfelspiele in allen Schichten verbreitet, wenngleich sie nur in den wenigsten Regionen offiziell erlaubt und frei von Strafe waren. Bis heute hat sich an der Popularität von Glücksspiel wenig geändert. Allerdings heißt das nicht, dass Sie einfach ohne zu überlegen, spielen sollten. An sich ist Glücksspiel ein toller Zeitvertreib und keineswegs etwas Schlechtes. Trotz dessen sollten Sie Wert auf den richtigen Umgang damit legen. Schauen wir uns also an, worauf es dabei explizit ankommt.

Suchen Sie sich eine seriöse Spielstätte aus

Die Wahl eines passenden Casinos ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, langfristig positive Erfahrungen mit Glücksspiel zu haben. Bei landbasierten Spielstätten brauchen Sie sich diesbezüglich eigentlich keine Gedanken zu machen. Schließlich sind diese immer staatlich reguliert und unterliegen somit strengen Kontrollen. Online ist das noch mal eine andere Geschichte. Allerdings bringen Online Casinos einige Vorteile mit sich, die sie von klassischen Casinos abheben. Unter anderem höhere Auszahlungsquoten sind ein Grund, um trotz des vorliegenden Risikos, in Online Casinos zu spielen.Doch das macht es natürlich umso wichtiger, dass Sie Acht geben und eine seriöse Spielstätte aussuchen. Ein Indikator für eine solche sind sowohl positive Rezensionen von Spielern als auch anerkannte Lizenzen. In einem Online Casino wie Wildz ist beides gegeben. Sie können also beruhigt spielen und müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihnen Gewinne nicht ausbezahlt werden. Bei der Auswahl eins passendes Online Casinos können Bewertungsportale übrigens eine große Hilfe sein. Vorausgesetzt, dass es sich um ein seriöses Portal handelt. Ob das der Fall ist, erkennen Sie in vielen Fällen aber bereits an der Aufmachung der Webseite.

Spielen Sie immer bewusst und verantwortungsvoll

Obwohl Glücksspiel unumstritten ein Teil unserer Kultur ist, lässt sich nicht bestreiten, dass es gewisse Risiken mit sich bringt. Das größte Problem ist dabei unumstritten das Suchtpotential. In Deutschland gibt es schätzungsweise mehr als 400.000 Menschen, die an einer glücksspielbedingten Sucht leiden. Das ist ein beträchtlicher Anteil und das Risiko einer Glücksspielssucht sollte daher nicht unterschätzt werden. Achten Sie also stets darauf, immer bewusst und verantwortungsvoll zu spielen. Dazu gehört beispielsweise, dass Sie sich beim Spielen Grenzen setzen. Wenn Sie sich vornehmen, eine bestimmte Summe auszugeben, sollte diese nicht überschritten werden. Falls das dennoch immer wieder vorkommt und Sie anfangen Geld zu setzen, das Sie eigentlich gar nicht haben, leiden Sie womöglich unter einer Sucht und sollten sich umgehend psychologische Hilfe suchen.

Achten Sie auf ein SSL-Zertifikat

Das Risiko von Cyberattacken ist größer als je zuvor und vor allem bei Datendiebstahl sollten Sie aufpassten. Online Casinos bilden hierbei keine Ausnahme. Achten Sie darauf, dass das Casino über ein gültiges SSL-Zertifikat verfügt. Andernfalls sind Ihre Daten bei Transaktionen nicht verschlüsselt. Das wiederum ermöglicht es Kriminellen, diese zu stehlen und zu missbrauchen. Bei einem etablierten und seriösen Online Casino brauchen Sie sich hierüber jedoch keine Sorgen zu machen. Ein SSL-Zertifikat ist praktisch immer vorhanden. Nicht zuletzt auch, weil es sich dabei um einen Ranking-Faktor handelt.