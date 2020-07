Sommer in der Stadt: Urlaubsfeeling und Aktionen

Aufgrund von Corona können viele nicht in den Sommerurlaub fahren. Deshalb bringt die Stadtverwaltung Künzelsau zusammen mit den Unternehmen vor Ort an vier zentralen Plätzen Urlaubsfeeling in die Innenstadt. Liegestühle, Loungemöbel, Sandflächen, Pflanzen und kleine Aktionen laden jede Woche bis Mitte September an folgenden Plätzen zum Verweilen ein: Unterer Markt, Altes Rathaus, Oberer Bach und am Restaurant Emma. Ab Anfang Juli werden die geschaffenen »Sommer-in-der-Stadt-Plätze« von der Stadtverwaltung Künzelsau bespielt. Am 7. Juli wird in Yvonnes Café Prestige Filmtheater und Popcorn-Verkauf geboten, am 16. Juli sind eine Karibische Nacht, Shadows Acoustics und Duft-Promotion im Alten Rathaus geplant, am 23. Juli gibt es einen Grillabend in der Alten Schmiede und am 30. Juli treten Michael Breitschopf und Chris Herzberger in Yvonnes Café auf. Die dann geltenden Auflagen und Hygieneregeln der Gastronomie müssen beachtet werden.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de