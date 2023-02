Am 14. Februar ist der Valentinstag, der Tag der Liebenden. Wer sich noch nicht sicher ist, was er unternehmen möchte und sich gegen den gemütlichen Abend zu Hause entscheidet, hier einige Tipps:

Alle Liebespaare, dürfen sich in der Woche vom 13. bis zum 19. Februar über freien Eintritt in allen teilnehmenden Schlössern und Gärten der Aktion "Küss mich! Im Schloss" freuen. Darunter befinden sich unter anderem das Schloss Ludwigsburg, Heidelberg und Weikersheim.

Ein besonderes Valentinstagskonzert hat sich die Tauberphilharmonie in Weikersheim ausgedacht, die Sopranistin Theresa Pilsl und der Pianist Daniel Gerzenberg entführen ihr Publikum mit stimmungsvollem Ambiente und Getränken am Platz in die Musikwelt der Liebenden mit Werken von unter anderem von Franz Schubert und William Bolcom.

Für besonders schöne Atmosphäre zaubert die Lichterglanz der Thermen- und Badewelt Sinsheim, wo man zu stimmungsvoller Musik den Abend ausklingen lassen kann.

Wer am Valentinstag lernen möchte wie man besser, außergewöhnlicher und anders schreiben kann, der ist richtig bei "Worauf reimt sich auf Mensch? Schreiben am Valentinstag". Bei der Werkstatt handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung von keb Kath. Erwachsenenbildung Heilbronn mit Literaturhaus Heilbronn, Museum Hölderlinhaus Lauffen, vhs Heilbronn und der Initiative Schreiben e.V.

In Schwäbisch Hall findet um 18 Uhr eine kulinarische Stadtführung statt, bei der man mit regionalen und saisonaler Küche die Sehenswürdigkeiten kennenlernen darf.

Im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart werden die schönsten Liebeslieder der Musicalszene aufgeführt. Die Musical-Stars Filippo Strocchi (Erstbesetzung Graf von Krolock in Tanz der Vampire), Vincent Van Gorp (Erstbesetzung Alfred in Tanz der Vampire), Kristin Backes (Erstbesetzung Sarah in Tanz der Vampire) und Roberta Valentini (Erstbesetzung Molly in Ghost das Musical) führen die romantischsten Songs der Musicalwelt auf.