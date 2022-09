Vom Straßenhund zum Menschenversteher

„Keksi macht‘s vor! Aber nur, wenn die Signale präzise und freundlich sind!“ Das flauschige Fellknäuel wartet gespannt, seine dunklen Knopfaugen leuchten. Gleich geht’s los! Hunde sind Rudeltiere, leben in einer festen Struktur. Ihre Kommunikation ist klar und direkt. Ein „Könntest-Du-bitte-vielleicht“ gibt es nicht“ erklärt Hundetrainerin Kim Laura Ferring ihren Kunden. „Nur wer sich klar ausdrückt, wird klar verstanden!“ lacht Kim Laura Ferring und marschiert mit einem freundlichen „Bei Fuß“ zügig los. Keksi ist konzertiert, achtet exakt auf kleinste Signale und ist voll bei der Sache. Sitz, Platz, Bleib ist für Keksi Basic. Dass er als rumänischer Straßenhund hochgradig traumatisiert in Deutschland ankam, sieht dem kleinen Charmeur heute niemand an. „Keksi wollte mich als erste Begrüßung sofort beißen!“ lacht Kim Laura Ferring mit einem Augenzwinkern. Ganz ehrlich der Hund war extrem aggressiv. Aufgeben war keine Option! Hundetraining ist Arbeit, aber es lohnt sich! Da ist sich die Hundetrainerin sicher. Immer mehr Hundehaltern ist eine echte Kommunikation wichtig. Das gemeinsame Leben soll allen Spaß machen.

Und gemeinsam bilden sie auch ein besonderes Team: Kim Laura Ferring Sozialarbeiterin beim Gesundheitsamt, zertifizierte Hundetrainerin und ihr Keksi der zertifizierte Therapiehund. Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landratsamtes berät und unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Aufgaben eines Therapiehundes sind vielfältig. „Es ist erstaunlich, viele Klienten reagieren sofort auf Keksis offene und unvoreingenommene Art. Der Hund kennt keine Diagnosen. Er bewertet nicht, sondern nimmt den Menschen so an, wie er ist.“ berichtet Kim Laura Ferring. In gemeinsamen Aktivitäten hilft Keksi Stress und Ängste abzubauen. Und selbst die Kollegen sind sich einig: „Unsere Therapiehunde bereichern unsere Arbeit – Tag für Tag!“

Kim Laura Ferring bietet ihr individuelles Hundetraining alle Interessierten an! Egal ob Pudel, Dobermann, Malteser, oder Foxterrier, Herrchen und Frauchen staunen nicht schlecht, wie schnell auch ihr Hund lernt. Selbst schwierigste Hunde zeigen bereits in den ersten Trainingsstunden erstaunliche Veränderungen. Die Ferring-Methode hat sich bewährt. Nach dem Motto: „Auch Ihr Hundetraining: Nur ein „Wuff“ entfernt!“ können sich interessierte Hundehalter über ihr individuelles Training informieren.

Infos und Kontaktaufnahme