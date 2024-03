Passend zu Ostern bietet die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft WTM GmbH gemeinsam mit Waiblinger Unternehmen erstmals die „Waiblinger Wundertüte“ an.

Beim Kauf einer Waiblinger Wundertüte erhält der Kunde nicht nur einen Stadtgutschein im Wert von 50 €, sondern auch eine beeindruckende Auswahl an Wertgutscheinen von Waiblinger Betrieben, im Gesamtwert von 10.700 €! 31 Waiblinger Unternehmen aus Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Kultur beteiligen sich mit einem breiten Spektrum von Angeboten im Wert von 5 € bis 65 €.

„Die „Waiblinger Wundertüte“ ist eine wunderbare Möglichkeit, die Vielfalt unserer Stadt zu erkunden und gleichzeitig lokale Unternehmen zu unterstützen.“, so Wirtschaftsförderer Dr. Marc Funk. "Wir sind stolz darauf, dass 31 Waiblinger Betriebe ihre Gutscheine für diese Initiative zur Verfügung gestellt haben und freuen uns darauf, den Waiblingen Liebhabern eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, unsere Stadt zu entdecken."

Die „Waiblinger Wundertüte“ ist ab dem Ostermarkt am 17. März 2024 erhältlich und kann zum Preis von 50 € in der Touristinformation Waiblingen (Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen) erworben werden. Jede Wundertüte enthält neben dem 50 € Waiblingen Gutschein zehn Gutscheine der teilnehmenden Unternehmen, die nach dem Zufallsprinzip in den Einkaufstaschen verteilt werden.

Die Übersicht der teilnehmenden Unternehmen finden Sie unter www.waiblingen-gutschein.de.

Zusätzlich gibt es in der Touristinformation am Ostermarkt eine Ostermalaktion, einen Weinausschank des Weinguts Zimmerle sowie Sonderpreise für Kulturveranstaltungen und Musicals. Weitere Informationen zu den Angeboten in der Touristinformation finden Sie unter www.waiblingen.de/touristinformation.