Bitcoin hat eine ganze globale Industrie für virtuelle Währungen inspiriert, die heute einen Wert von mehr als 3 Billionen Dollar hat. Obwohl seit der Gründung von Bitcoin mehrere Altcoins ins Spiel gekommen sind, bleibt Bitcoin die bekannteste Kryptowährung. Er hat das globale Finanzwesen revolutioniert, indem er Institutionen, Händlern, Anlegern und Privatpersonen eine alternative Möglichkeit zur Abwicklung von Transaktionen bietet.

Obwohl die Auswirkungen von Bitcoin über die Finanzlandschaft hinausgehen, liegt sein wichtigster Einfluss in der Kryptowelt. Viele Anleger betrachten Bitcoin als eine Zufluchtsinvestition und als das Tor zum Kryptowährungsmarkt, so wie der USD auf den globalen Aktienmärkten. Warum also hat Bitcoin so viel Einfluss auf andere Kryptowährungen?

First Mover-Vorteil

Viele Innovatoren und Forscher hatten bereits vor Bitcoin Ideen zu Kryptowährungen vorgestellt. Doch niemandem war es möglich, diese Ideen in die Realität umsetzen, bis der anonyme Satoshi Nakamoto 2009 Bitcoin vorstellte. Der Erfolg von Bitcoin inspirierte die Kryptoindustrie und überzeugte die Welt davon, dass virtuelle Währungen als Zahlungsmittel und Anlageinstrumente funktionieren können.

Der Pionierstatus von Bitcoin hat ihn zum perfekten Beispiel gemacht, zu dem andere Innovatoren und Investoren aufschauen und nach dem sie streben. In den ersten Tagen gab es praktisch keine Eintrittsbarrieren und keinen Wettbewerb, so dass Bitcoin in kurzer Zeit immense Popularität erlangte. Das ermöglichte es Bitcoin auch, seine Position auf dem globalen Markt zu stärken, während andere Kryptowährungen um ihre Anerkennung kämpften.

Als Pionier der Branche hat Bitcoin die einzigartige Fähigkeit, die Kryptomärkte in verschiedene Richtungen zu bewegen. Deshalb neigen die Märkte in der Regel dazu, zu schrumpfen, wenn Bitcoin fällt, und sich zu erholen, wenn seine Preise steigen.

Die größte Marktkapitalisierung

Bitcoin erreichte 2021 ein Allzeithoch an Marktkapitalisierung und wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 1.000 Milliarden USD. Er erlebte auch erhebliche Rückgänge; so erreichte er zwei Monate später rund 600 Milliarden USD. Dennoch sagen Experten, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin zwischen 2013 und 2017 mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gewachsen ist.

Heute hat Bitcoin immer noch die größte Marktkapitalisierung von etwa 820,83 Mrd. $. Ethereum und Tether folgen dicht dahinter mit einer Marktkapitalisierung von 347,23 Milliarden Dollar und 79,60 Milliarden Dollar. Das verleiht Bitcoin eine immense Dominanz über andere Kryptowährungen. Es bedeutet auch eine höhere Liquidität, die Bitcoin zuverlässiger und sicherer erscheinen lässt als andere Kryptowährungen und traditionelle Vermögenswerte.

Wie führende globale Kryptobörsen wie Öl profit berichten, ist sogar der Bitcoin-Preisindex im letzten Jahrzehnt gegenüber anderen Kryptowährungen deutlich gestiegen. Bitcoin verfügt auch über die größte Anzahl von Krypto-Nutzern weltweit. Diese Statistiken festigen den Ruf von Bitcoin und ermöglichen es ihm, im Laufe der Zeit eine erhebliche Marktdominanz zu behalten.

Die führende Technologie

Die Bitcoin zugrunde liegende Blockchain-Technologie ist der heilige Gral, der es ermöglicht, dass Bitcoin als dezentrale digitale Währung funktioniert. Sie ermöglicht auch die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks, indem sie Transaktionen in einem digitalen öffentlichen Buch validiert. Mehrere andere Kryptowährungen stützen sich ebenfalls auf dieselbe Technologie und das Bitcoin-Protokoll, um ihre Operationen durchzuführen.

Viele virtuelle Währungen sind laut Experten Nachahmer von Bitcoin, nur in anderen Versionen. Obwohl sie eine höhere Effizienz als Bitcoin versprechen, seien sie nur Klone, die dem Vorbild von Bitcoin folgen. Die revolutionäre Technologie von Bitcoin verschafft ihm einen einzigartigen Vorteil mit einer besseren Transaktionssicherheit, mit der andere Kryptowährungen nicht mithalten können.

Günstigere Anlegerstimmung

Der Kryptomarkt umfasst nun Tausende virtueller Währungen, die um die höchste Anzahl von Investoren konkurrieren. Bitcoin ist jedoch nach wie vor die weltweit meistdiskutierte und begehrteste Kryptowährung. Viele Anleger betrachten Bitcoin als die Reservewährung der Kryptowelt mit der Fähigkeit, Inflationsrisiken effektiv zu widerstehen. Es ist ein wesentlicher Vermögenswert, den Investoren nutzen, um die Märkte zu testen und die Preisbewegungen anderer Kryptowährungen vorherzusagen.

Insgesamt ist die wachsende Dominanz von Bitcoin gegenüber anderen virtuellen Währungen hauptsächlich auf den First-Mover-Vorteil, die Lead-Technologie und die immense Marktkapitalisierung zurückzuführen. Bitcoin erfreut sich jedoch auch einer günstigeren Anlegerstimmung, was seine weltweite Popularität steigert.