Was ist SEO? Die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist aus der Sicht des Online Marketings heutzutage nicht mehr wegzudenken. Allerdings glauben noch viele Leute, dass es sich bei SEO um eine unnötige Ausgabe handelt. Die Realität sieht allerdings anders aus. Laut einer CTR (Click Through Rate) Studie klicken bereits 28,5% der Google Nutzer auf den ersten organischen Treffer. Danach fällt die Klickrate der Suchergebnisse der zweiten Position drastisch auf 15,7%. Auf dem zehnten Platz liegt die Klickrate bei gerade mal 2,5% und ist somit kaum noch mehr relevant.

Wie wichtig eine gute Suchmaschinenplatzierung ist, wird schnell anhand dieser Zahlen bewusst. Bevor Sie jedoch damit beginnen, SEO-Maßnahmen zu ergreifen, oder externe Berater wie die Experten von SEO Deutschland hinzuziehen, ist es ratsam, sich in beiden Fällen mit den Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung vertraut zu machen. Nur so können Sie gezielt Maßnahmen ergreifen, um Ihre Platzierungen in den Suchergebnissen zu verbessern.

Was ist eine Suchmaschine und wie funktioniert diese?

Eine Suchmaschine, wie sie z.B. von Google bereitgestellt wird, dient dazu, unterschiedliche Informationen im World Wide Web zu durchsuchen. Hierbei handelt es sich um ein Computerprogramm, welches mit der Hilfe eines bestimmten Algorithmus ermöglicht, die bestmöglichen Suchergebnisse für die Nutzer zu liefern. Mit Hilfe eines "Crawlers" wird das Internet ständig durchsucht. Hierbei durchsucht dieser "Crawler" nicht nur Informationen wie Texte, sondern auch andere Medien wie Bilder oder sogar Videos. Nachdem die Seiten und Inhalte durchsucht wurden, entscheidet ein Algorithmus, ob die Informationen dieser Seite in den Index aufgenommen werden oder nicht. Mit der Hilfe von unterschiedlichen SEO-Maßnahmen lassen sich dann schließlich die Positionierung, auch Ranking genannt, verbessern.

Was wird unter SEO verstanden?

Suchmaschinenoptimierung oder auch kurz SEO leitet sich aus dem englischen Begriff "Search Engine Optimization" ab. Hierbei beschreibt dieser Begriff alle Maßnahmen einer Suchmaschinenoptimierung, die die Rankings und die Sichtbarkeit einer Webseite verbessern. Das Ziel von SEO ist es also, die Sichtbarkeit zu steigern und mehr Besucher auf die eigene Webseite zu lenken, indem die Platzierung dieser Webseite in den Suchergebnissen verbessert wird.

Die Suchmaschinenoptimierung kann dabei in zwei Kategorien eingeteilt werden, die aus der Onpage-Optimierung und der Offpage-Optimierung besteht.

Onpage-Optimierungen

Die Onpage-Optimierungen beziehen sich, wie der Begriff schon vermuten lässt, ausschließlich auf Maßnahmen, die direkt auf einer Webseite durchgeführt werden. Dabei können die Onpage-Optimierungsmaßnahmen wie folgt aussehen:

Inhaltliche Optimierungen : Hierbei geht es vor allem um die inhaltliche Optimierung von Texten. Dazu zählen beispielsweise die Keyword-Bestimmung, das Anpassen von Meta-Texten und vieles mehr.

: Hierbei geht es vor allem um die inhaltliche Optimierung von Texten. Dazu zählen beispielsweise die Keyword-Bestimmung, das Anpassen von Meta-Texten und vieles mehr. Technical SEO : Das Technical SEO bezieht sich auf die Optimierung der technischen Aspekte einer Webseite, wie z.B. die Ladezeit-Optimierung oder das Hinzufügen von Weiterleitungen.

: Das Technical SEO bezieht sich auf die Optimierung der technischen Aspekte einer Webseite, wie z.B. die Ladezeit-Optimierung oder das Hinzufügen von Weiterleitungen. Konversionsrate Optimierung: Maßnahmen wie z.B. das Optimieren des Bestellprozesses steigert die Konversionsrate und führt langfristig zu mehr Verkäufen.

Offpage-Optimierungen

Die Offpage-Optimierung bezieht sich ausschließlich auf alle Maßnahmen, die außerhalb einer Webseite durchgeführt werden. Dabei können einige Offpage-Maßnehmen wie folgt aussehen:

Linkaufbau : Beim Linkaufbau handelt es sich um hochwertige Verweise (Backlinks) von anderen Webseiten. Durch diese Backlinks wird die Autorität einer Webseite gestärkt.

: Beim Linkaufbau handelt es sich um hochwertige Verweise (Backlinks) von anderen Webseiten. Durch diese Backlinks wird die Autorität einer Webseite gestärkt. Social Media Marketing: Das Sozial Media Marketing zielt darauf ab, die Bekanntheit in den sozialen Medien durch eine aktive Präsenz zu steigern.

Warum ist SEO so wichtig?

Wenn Sie die Sichtbarkeit Ihrer Webseiten im Internet steigern möchten, dann ist die Suchmaschinenoptimierung unverzichtbar. Mit einer optimierten Webseite, ziehen Sie nicht nur mehr Nutzer an, sondern steigern die Chance der Kundengewinnung deutlich. Wie aus der erwähnten Statistik bereits bekannt, klickt die Mehrheit der Nutzer auf das erste organische Suchergebnis. Aus diesem Grund sind gezielte SEO-Maßnahmen besonders wichtig, um einen langfristigen Online-Erfolg erzielen zu können.