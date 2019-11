Weihnachtsfreude weitergeben!

Gemeinsam mit der Tafel Feuerbach sammelt MyPlace-SelfStorage auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsgeschenke für die Bedürftigen der Stadt. Vom 12. November bis zum 14. Dezember können in den beiden MyPlace-Häusern in Stuttgart (Pragstraße 130 und Rotenwaldstraße 132) haltbare und originalverpackte Lebensmittelspenden abgegeben werden.

Die Adventszeit bedeutet für die Meisten: auf dem Weihnachtsmarkt Punsch trinken, Lebkuchen essen und durch die Geschäfte der geschmückten Innenstadt bummeln. Doch längst nicht alle Stuttgarter können sich das leisten, gerade in der Vorweihnachtszeit müssen sie auf Vieles verzichten. Der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage und die Tafel Feuerbach sammeln deshalb auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsspenden für Bedürftige. In der Zeit vom 12. November bis einschließlich 14. Dezember wochentags von 8:30 bis 17:30 Uhr und samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr werden in den beiden MyPlace-Häusern in der Pragstraße 130 und in der Rotenwaldstraße 132 Spenden für die Tafelgäste angenommen und dort in je einem „Spendenabteil“ gelagert.

Folgende Spenden werden benötigt:

Originalverpackte, haltbare Lebensmittel, Kleidung, Möbel sowie defekte Gegenstände können hingegen nicht angenommen werden.

Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden bei den regulären Lebensmittelausgaben der Tafel Feuerbach weitergegeben. „In der Vorweihnachtszeit ist das Haushaltsbudget unserer Tafelgäste besonders knapp. Viele Eltern leiden vor allem darunter, ihren Kindern nicht alle Wünsche erfüllen zu können. Durch die frühzeitige Verteilung der Lebensmittelspenden können die Tafelgäste ihren Familien ein schönes Weihnachtsessen bieten“, erklärt Michael Hermsdorf, Mitarbeiter der Tafel Feuerbach.

MyPlace-SelfStorage führt die Spendenaktion bereits seit 2010 mit den lokalen Tafelorganisationen in allen Städten durch, in denen MyPlace vertreten ist. Darüber hinaus stellt das Unternehmen den Tafeln das ganze Jahr über kostenfreie Lagerräume zur Verfügung.

Bei der Tafel Feuerbach des bhz Stuttgart e.V. können sozial Benachteiligte zu stark reduzierten Preisen einwandfreie Lebensmittel kaufen. Zu diesem Zweck sind 13 Beschäftigte mit Behinderung und rund 30 weitere ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Mitarbeiter im Einsatz, um täglich etwa zwei Tonnen Nahrungsmittel einzusammeln, die im Handel nicht mehr verkauft werden können, weil zum Beispiel die Verpackung beschädigt oder das Verfallsdatum bald erreicht ist. Zu den 400 Tafelkunden zählen Arbeitssuchende und Hartz IV-Empfänger, aber auch Rentner und Alleinerziehende, deren monatliches Einkommen nicht für teure Lebensmittel ausreicht. Die Tafel Feuerbach schafft als einer von 13 Standorten in Stuttgart des bhz Stuttgart neben der Hilfe für sozial benachteiligte Mitbürger auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und unterstützt sie so bei der Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf: bhz.de MyPlace-SelfStorageSelfstorage bedeutet flexibles Mieten von Lagerräumen für Privatpersonen und Gewerbe und geht zurück auf die Vermietung einfacher Garagenzeilen in den USA für die Einlagerung von Gütern aller Art. MyPlace-SelfStorage ist mit 48 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Marktführer (gemessen an vermietbarer Fläche) im deutschsprachigen Raum und erwartet auch in den nächsten Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach flexiblen Lagermöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf: www.myplace.eu