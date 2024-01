Wie erkenne ich betrügerische Online Casinos?

Online Casino Betrug kann alles Mögliche beinhalten, von der Manipulation des Hausvorteils bis hin zum Diebstahl persönlicher Daten. Aber wenn Sie verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, können Sie diese vermeiden. Um sich beim Spielen in Online Casinos zu schützen, müssen Sie nur wissen, worauf Sie achten müssen. Man kann im Internet komplette Leitfäden finden, in denen ausländische Online-Casinos von Experten bewertet sind, und in denen Sie auch nützliche Tipps finden. Dies braucht aber Zeit.

Wir haben für Sie dies etwas aufbereitet. Im Folgenden finden Sie einige Warnhinweise, auf die Sie achten sollten und die Ihnen dabei helfen, Ihr hart verdientes Geld nicht zu verlieren.

Es gibt keinen RTP (Return to Player) im Casino

Einer der häufigsten Betrügereien besteht darin, Spiele so zu manipulieren, dass das Haus immer gewinnt. Der RTP (Return to Player) ist der prozentuale Anteil des Geldes aus allen Einsätzen über einen bestimmten Zeitraum, der an die Spieler zurückfließt. Er ist das Gegenteil des Hausvorteils. Wenn der Hausvorteil 10% beträgt, liegt der RTP bei 90%. Seriöse und zuverlässige Online Glücksspielseiten geben immer ihr RTP an. In der Fußzeile oder an anderer Stelle auf der Seite finden Sie außerdem Informationen über die zuständige Aufsichtsbehörde für Glücksspiele, die die Seite zugelassen hat. Dies ist in jedem Spielkasino in Österreich verfügbar, da Online Casinos in Österreich, die auf angeboten besteonlinecasinosoesterreich.at sind, strengen Verfahren unterliegen.

Sie sollten sich vor Casinos in Acht nehmen, die das RTP überhaupt nicht anzeigen oder ein RTP von weniger als 80% haben. Das durchschnittliche RTP sollte zwischen 94% und 98% liegen.

Langsamer Auszahlungsprozess

Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben gerade einen unglaublichen Lauf hinter sich und warten darauf, dass das Geld auf Ihrem Konto erscheint. Die Wartezeit beträgt Tage, Wochen oder sogar Monate. Obwohl Sie ein langwieriges Verfahren zur Überprüfung Ihres Kontos durchlaufen und die Auszahlung bestätigt haben, scheint das Casino einfach nicht bereit zu sein, das Geld auszuzahlen.

Dies ist eine häufige Form des Online Betrugs. Die Casinos zahlen anfangs pünktlich, dann werden die Zahlungen werden langsamer und komplizierter. Es dauert länger, bis sie auf Ihrem Konto erscheinen. Oft wird behauptet, dass dies mit den Bedingungen zu tun hat, denen Sie zugestimmt haben.

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu vermeiden, besteht darin, Bewertungen zu lesen und sich die Erfahrungen anderer Leute anzuhören. Sie sollten auch darauf achten, dass es mehrere Auszahlungsmöglichkeiten gibt. Webseiten, die nur eine oder zwei Optionen anbieten, sind nicht zu empfehlen. In diesem Fall wäre es viel besser, eine andere Webseite zum Spielen zu suchen.

Schutz von persönlichen Daten

Unseriöse Online Casinos verfügen nicht über die richtigen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten zu schützen. Achten Sie immer auf „https“ in der URL der Online Casinos und geben Sie niemals persönliche Daten wie Sozialversicherungsnummern, Ausweisnummern oder detaillierte Bankinformationen heraus.

Wenn ein Online Casino nach persönlichen Daten fragt, die Sie in Gefahr bringen könnten, geben Sie diese nicht an.

Der Diebstahl persönlicher Daten ist einer der häufigsten Betrugsfälle im Internet, aber jedes seriöse Glücksspielunternehmen hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Ihre Daten zu schützen.

Kundenservice

Unseriöse Casinos wollen nicht, dass Sie sich mit ihnen in Verbindung setzen können. Seriöse Online Casinos verfügen über mehrere 24/7-Kundensupport-Optionen. Dazu gehört die Möglichkeit, direkt anzurufen, eine E-Mail zu schreiben oder mit ihnen zu chatten.

Wenn Sie kaum Möglichkeiten finden, mit einem Online Casino in Kontakt zu treten, oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, zu den angebotenen Kontaktmöglichkeiten durchzukommen, könnte dies ein ernstes Warnsignal sein.

Wenn Sie negative Bewertungen über den Kundenservice einer Webseite finden, empfehlen wir Ihnen, Ihr Geld dort nicht auszugeben.

Was muss man machen, wenn Sie schon betrogen wurden?

Wenn Sie zu spät erkennen, dass Sie betrogen wurden, ist es wichtig, dass Sie die notwendigen Schritte unternehmen, um andere Spieler vor Betrug zu bewahren.

Melden Sie die betrügerische Webseite unbedingt so schnell wie möglich bei den zuständigen Behörden. Je mehr Beschwerden eingehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Untersuchung eingeleitet wird. Dies ist der beste Weg, dass einem Casino die Betreiberlizenz entzogen wird.

Sie möchten natürlich nicht, dass andere Menschen die gleichen schlechten Erfahrungen machen und deshalb ist es wichtig, dass Sie andere Spieler auf diese Casinos aufmerksam machen. Wenn Sie Freunde haben, die in Online Casinos spielen, dann sollten Sie ihnen von der Webseite erzählen, die Sie betrogen hat. Treten Sie mit Leuten in beliebten Glücksspielforen in Kontakt und schreiben Sie dort über Ihre Erfahrungen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich auch andere Personen zu Wort melden, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Die nächste Person, die auf diese Beiträge stößt, wird dem Casino, über das Sie gesprochen haben, wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen.

Bevor Sie erwägen, eine Webseite zu melden, ist es wichtig, alle notwendigen Informationen darüber zu sammeln, wie Sie betrogen wurden. Behörden werden nur Beschwerden veröffentlichen, die auf gut recherchierten und nachgewiesenen Betrugsproblemen basieren.