Wissen schafft erleben

Mit der Neueröffnung Ende März 2019 wird das Science Center Experimenta das nach heutigem Stand größte Wissenschafts- und Erlebniszentrum Deutschlands sein. Große und kleine Besucher können in dem modernen Gebäudekomplex mit seiner atemberaubenden Architektur nicht nur auf spektakuläre Weise Naturwissenschaften hautnah erleben, sondern sich auch von der Entdeckung technischer Zusammenhänge faszinieren lassen. Auf 25.000 Quadratmetern bietet die Experimenta eine einzigartige Wissens- und Erlebniswelt: So faszinieren die Entdeckerwelten mit 275 interaktiven Exponaten und vier gläsernen Kreativstudios. In den Forscherwelten erwarten Schulklassen und Gruppen acht Labore und eine Experimentierküche sowie das Schülerforschungszentrum. In den Erlebniswelten mit Science Dome und Sternwarte lässt sich die Welt ohne visuelle Grenzen erleben. In der Experimenta wird Service groß geschrieben. Deshalb betreut ein sympathisches Besucherservice-Team die Gäste. Als »Gesicht der Experimenta« trägt es maßgeblich dazu bei, den Besuch in der Experimenta zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen und geleitet die Gäste fachkundig durch die verschiedenen Angebote der Entdecker- und Erlebniswelten. Aktuell werden weitere Mitarbeiter für die Besucherbetreuung gesucht, zumal während der Eröffnungsphase im kommenden Frühjahr, aber auch darüberhinaus mit einem großen Besucheransturm gerechnet wird.

