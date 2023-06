Wissenswertes zu europäischen Lotterien

Der Eurojackpot lockt bei jeder Ziehung besonders viele Menschen in die Annahmestellen vor die Fernseher und Streams. Hier hofft man, ob es sich bei den Zahlen vielleicht tatsächlich um die handelt, welche auf dem eigenen Schein stehen und die es einem möglich machen könnten, den Start in ein neues Leben geboten zu kriegen. Gerade bei den Ziehungen zum Eurojackpot oder EuroMillions ist es so, dass die ganz großen Träume mit der Ziehung verbunden sind, denn die Gewinnchancen sind zwar gering, die Gewinne dafür aber enorm. Hier erfahren Sie alles wissenswerte zu den beiden gängigen europäischen Lotterien und deren Spielkonditionen.

Jackpots bei europäischen Lotterien

Jede Ziehung scheint für uns den Nervenkitzel eines echten Endspiels zu bieten, wenn wir wieder einmal mit der Hoffnung ins Rennen gehen, dass es für den Gewinn reichen wird. Dass der Eurojackpot hierbei eine Besonderheit darstellt, liegt schlicht und einfach an den Summen, die hier im Raum stehen und mit denen wir uns in Gedanken immer dann beschäftigen, wenn wir einen Wettschein ausfüllen, der am Ende zum Erfolg führen soll. Die großen Gewinne, die hier möglich sind, sind ohne Zweifel so riesig, dass sie uns von allen finanziellen Sorgen, Nöten und Fragen befreien können, die uns ansonsten im Alltag durchaus begleiten. So gab es bei Anbietern wie Lottoland schon Rekordauszahlungen von 90 Millionen Euro, damals gewann diesen Jackpot die Berlinerin Christina.

Konditionen der relevanten Lotterien in Europa

Mit Eurojackpot und EuroMillions gibt es zwei beliebte Spielarten, die von dem Lotto- Anbieter Lottoland in Deutschland angeboten werden.

Die EuroMillions Gewinnzahlen werden zweimal in der Woche gezogen - jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr bei La Française des Jeux in Paris. Wenn man die aktuellen Zahlen erfahren möchtest, kann man am Ziehungstag die Zahlen auf gängigen Plattformen im Internet aufrufen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man mit einem einzigen Tipp alle fünf Zahlen von 1 bis 50 und die beiden Sternzahlen von 1 bis 12 richtig hat und den Jackpot knackt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist tatsächlich nur 1 zu 140 Millionen, genau deswegen ist die Gewinnsumme auch so hoch.

Im Kontrast zum bekannten Lotto 6aus49, welches als vorrangige Glücksspielvariante in Deutschland gilt, bietet der Eurojackpot eine europaweite Zahlenlotterie mit hohen Jackpots, die wohl als lebensverändernd zu bezeichnen sind. Jeden Dienstag und Freitag winken mindestens 10 und maximal 120 Millionen Euro im Jackpot. Zudem sind die Kosten im Eurojackpot im Vergleich zu anderen Lotterien niedriger, die Gewinnchancen aber auch.

Wenn bei jeder Ziehung unzählig viele Menschen mitfiebern

Es ist schon eine besondere Situation, wenn bei jeder Ziehung so viele Menschen auf das große Glück hoffen, wie es beim Eurojackpot der Fall ist. Natürlich lockt der hohe, mögliche Gewinn auf ganz spezielle Art und Weise und es fühlt sich eine große Zahl von Menschen angesprochen, wenn sie hört, was tatsächlich auf dem Spiel steht. Haben wir uns nun einmal entschieden, auch mit von der Partie zu sein, wenn der nächste Eurojackpot ausgelobt wird, dann gilt es nur noch, die Daumen zu drücken und am Ende vielleicht den großen Triumph zu genießen.