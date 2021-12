Zauberhaftes Programm beim 28. Stuttgarter Weltweihnachtscircus

Nach 703 Tagen Abwesenheit wird nun die Rückkehr des Familienfestes des Jahres mit dem wohl an preisgekrönten Acts reichsten Programm aller Zeiten gefeiert: der 28. Weltweihnachtscircus Stuttgart. In diesem Jahr sind Spannung, Stunts, Schönheit und Sensationen wieder einmal die Schlüsselwörter des Programms.

In diesem Jahr präsentiert der Weltweihnachtscircus mehr denn je im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, ein zauberhaftes Programm. Unter den rund 20 Weltklasse-Acts wird der weltberühmte Schweizer Illusionist Peter Marvey eine Hauptrolle spielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Illusionisten erfindet, gestaltet und baut er seine eigenen großen Illusionen, die in der Welt einzigartig und völlig neu sind. Fürst Albert von Monaco verlieh ihm den Grand Prix der Magie! Jetzt zeigt er zum ersten Mal in Deutschland seine Diamant-Illusion mit nicht weniger als 7000 Glasdiamanten und 2000 LED-Leuchten. Es ist ein neues Kapitel in der reichen Geschichte der Illusion, die nun Zirkusgeschichte schreiben wird. Marvey hat sieben Jahre lang an dieser Illusion gearbeitet.

Der Goldene Clown wird jährlich auf dem Zirkusfestival von Monte Carlo verliehen. Es ist die höchste Zirkusauszeichnung der Welt, der Oscar der Zirkuswelt! Im kommenden Programm glänzen einige Gewinner dieser Auszeichnung, darunter eines der besten Luftduos der Welt: das russische Desire of Flight von Valeriy Sychev. Er zeigt eine völlig neue Nummer mit einer neuen Partnerin, der 26-jährigen Olga Lozbineva. Einen Goldenen Clown erhielt auch Florian Richter, der Direktor und Besitzer des ungarischen Staatszirkus, für seine Freiheitsnummer mit 18 Pferden. Die spektakuläre Jockey-Nummer seines talentierten Sohnes Kevin Richter wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, Kevin ist ein echter Zirkusprinz von Weltrang. Zum ersten Mal ist nun die Deutschlandpremiere seiner preisgekrönten Sprungbrettnummer zu sehen, die auch zum Zirkusfestival in Monte Carlo eingeladen wurde. Es ist die größte Sprungbrettnummer Europas – ausgezeichnet mit Gold beim Zirkusfestival in Girona!

Seit jeher sind Clowns die Seele des Zirkus. Ein Clown zu sein kann man nicht lernen: »Man wird als Clown geboren«, sagte der legendäre Clown Grock. Clowns bringen das Publikum zum Lachen, aber ein guter Clown versteht auch es zu berühren. Nun präsentiert der Weltweihnachtscircus zum ersten Mal seit 28 Jahren einen weiblichen Clown: die mehrfach ausgezeichnete Kanadierin Mooky.

Jedes Jahr bietet der Weltweihnachtscircus Platz für ein neues, junges Zirkustalent. Ein Star der Zukunft ist der 20-jährige Svyat mit seiner Strappaten-Nummer. Was er tut, wirkt alles völlig mühelos, aber dem Auftritt sind Jahre harten Trainings vorausgegangen. Üben ist sein Credo. So werden Zirkusstars geboren. Svyat wird in der Zirkuswelt bereits als der fliegende Prinz bezeichnet. In einer anderen Altersklasse spielt Kris Kremo. Die lebende Legende ist die graue Eminenz unter den Jongleuren. Er steht seit über 50 Jahren in der Manege. Ausgebildet wurde er von seinem Vater, dem Starjongleur Bela Kremo, mit dem er eines der beliebtesten Jonglierduos der Welt bildete. Jetzt, rund 50 Jahre später, tritt er zum ersten Mal mit seinem Sohn, dem 20-jährigen Harrison, in einer deutschen Zirkusarena auf!

Ebenfalls mit einem Clown in Monte Carlo ausgezeichnet wurden das große Fliegende Trapez Heroes des berühmten Moskauer Zirkus Nikulin, mit schwindelerregenden Sprüngen und Saltos. Es ist ein großes, spektakuläres Luftballett, das international an der Spitze steht und in diesem Jahr im Spitzenprogramm des Zirkus Nikulin glänzte! Konstantin Muraviev, der für seine Nummer mit dem Cyr Wheel in Monte Carlo mit dem Silbernen Clown ausgezeichnet wurde, verpasste dieser Zirkusdisziplin ein komödiantisches Facelifting und feierte damit weltweit große Erfolge. Alles in allem ist der Weltweihnachtscircus eine Achterbahn der Top-Acts, der Stunts, des Humors und der Action, aber auch der Schönheit und der Möglichkeiten des menschlichen Körpers.

Weltweihnachtscircus Stuttgart Fr. 9. Dezember 2021 bis So. 9. Januar 2022, Canstatter Wasen, Stuttgart, www.weltweihnachtscircus.de