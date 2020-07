Lauffener Weingärtner eG: Immer weiter innovieren

Trotz Corona ist bei den Lauffener Weingärtnern alles andere als Stillstand angesagt. Stetig werden neue Weinmarken entwickelt und Erfolgsweine ausgebaut. Auch international wird den Weinen der Lauffener Weingärtner mittlerweile Beachtung geschenkt – beispielsweise in Russland ...

Selbst die weltweite Corona-Pandemie kann sie nicht stoppen: Seit einiger Zeit entwickelt sich der Export der oft prämierten Lauffener und Mundelsheimer Weine nach Russland immer weiter. »Der Markt für hochwertige deutsche Weine dort ist seit Jahren am Wachsen«, erklärt Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G.

Für diese wachsende Beliebtheit gibt es laut Kopp einen einfachen Grund: »Das Angebot ist einfach besser geworden. Wir sind höherwertiger im Export, gerade was trockene Weine angeht.« Welche Weine in Russland am besten ankommen? Die klassischen, trockenen Rebsortenweine. »Das kommt uns mit unserer Einzellage Katzenbeißer natürlich sehr entgegen«, freut sich Kopp. Bei den Sorten erfreuen sich Riesling und Schwarzriesling großer Beliebtheit. Aber auch die Spezialität Schwarz-Weiß, der weiß gekelterte trockene Schwarzriesling begeistert die Kunden in Osteuropa.

Auf dem internationalen Erfolg ausruhen will sich die Lauffener Weingärtner e.G. aber auf keinen Fall. Denn auch hierzulande überzeugt das seit 14 Jahren im DLG-Ranking ununterbrochen als bester württembergische Weinerzeuger ausgezeichnete Unternehmen durch seine hochwertigen wie innovativen Weine. Nach dem großen Erfolg des Lauffener Lesestoffs in drei Varianten wurde stetig weiterentwickelt und experimentiert, was zu qualitativ hochwertigen Sorten wie den letztjährigen Lauffener Chardonnay QbA Trocken oder dem Sauvignon Blanc QbA halbtrocken führte (Details siehe Infokasten). »Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist Vielfalt«, so Kopp. Dabei habe das Unternehmen keine Angst davor, auch mal zu experimentieren und alternative Wege zu gehen. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: »Die Rückmeldung ist fantastisch!«

Völlig spurlos ist die Corona-Pandemie allerdings auch an den Lauffener Weingärtnern nicht vorbeigegangen, wie Marian Kopp weiß: »Gerade die Weinwirtschaft lebt natürlich auch von der Belieferung bei Großveranstaltungen. Die fallen jetzt natürlich komplett weg.« Auch hier zeigte sich der Innovationsgeist des Unternehmens: So werden seit der Quarantänezeit Weine direkt nach Hause geliefert, es gab mehrere Online-Weinproben und ab sofort sind auch wieder kleine Veranstaltungen in privaten Räumen möglich: »Wir bieten beispielsweise Weinberg-Brunches an – natürich mit Anmeldung und unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen.« Und im Dezember wartet bereits mit dem in Whisky-Fässern gereiften Premium-Rotwein-Blend »­WHYNE« die nächste Innovation auf die Kunden.

Lauffener Innovation

2019 Lauffener Chardonnay QbA trocken: Sortentypische Noten von frischen Birnen bis reife Zitrusfrüchte vereinen sich mit feinen Ananas-Aromen. Mit seiner harmonisch eingebundenen Säure und einem filigranen Touch Süße überzeugt dieser trocken ausgebaute Chardonnay

2019 Sauvignon Blanc QbA halbtrocken: In der Nase frischer, vollmundiger Duft von Nektarine und Grapefruit, gefolgt von feinem Zitronengras. Am Gaumen werden die vollmundigen Aromen von reifer Zitrusfrucht und Maracuja abgerundet durch einen feinen Touch Fruchtsüße

Lauffener Weingärtner eG

Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-­lesestoff.de

www.lauffener-wein.de