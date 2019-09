»Mein Lokal – Dein Lokal« in Heilbronn

Fünf Lokale aus dem Raum Heilbronn liefern sich vor laufenden Kameras in der Sendung »Mein Lokal – Dein Lokal« einen kulinarischen Kampf. Mit am Start sind Warsteiner Stuben, Nalans Butcherei, Beichtstuhl, Restaurant Trappensee und Ehrenbergers 2.0. Die Folgen werden im Herbst auf Kabel 1 ausgestrahlt. Wer mit seinem Konzept sowohl die Kollegen vom Fach als auch den Fernsehkoch Mike Süsser überzeugen konnte – das bleibt vorerst noch geheim. Drei von fünf Gastronomen konnte MORITZ für ein Interview gewinnen. Sie erzählten uns von den spannenden, aber doch anstrengenden Dreharbeiten.

Plötzlich im Mittelpunkt stehen – das entpuppte sich für den ein oder anderen Küchenchef als eine echte Herausforderung. Jeden Tag gastierte das Fernsehteam von Kabel 1 bei einem der teilnehmenden Lokale. Gedreht wurde während dem Regelbetrieb. Gekocht wurde nach Bestellungen à la carte. Ein übliches Tagesgeschäft für die Kochprofis – doch gar nicht so einfach, wenn plötzlich ein Fernsehteam in der Küche steht und Kollegen vom Fach über die Schulter schauen. Das bestätigt auch Fabian Lidak, der Inhaber des Restaurants Beichtstuhl aus Heilbronn. »Das Kochen war weniger das Problem – das ist unser täglich Brot«, gibt er zu und ergänzt: »Die Schwierigkeit lag vor allem in der Gesamtsituation. Dass ein Millionenpublikum dir bei deiner Arbeit zuschauen wird – das ist die eigentliche Herausforderung gewesen!«

Babi Samangi (l.), Geschäftsführer und Küchenchef der Warsteiner Stuben in Heilbronn, mit Fernsehkoch Mike Süsser bei den Dreharbeiten.

Den Auftakt des kulinarischen Wettkampfes machte Babi Samangi aus Heilbronn. Die Dreharbeiten empfand der Küchenchef als aufregend, aber auch anstrengend. »Wir haben uns morgens getroffen und oft bis tief in die Nacht gedreht. Und so ging es die ganze Woche lang«, erzählt der Geschäftsführer von Warsteiner Stuben. Was davon letztendlich ausgestrahlt wird – darauf sind die Gastronomen schon gespannt. Trotz der anstrengenden Tage und dazugehöriger Strapazen hatte das gesamte Team bei den Dreharbeiten sehr viel Spaß.

Nalan Kuru-Black, Inhaberin von Nalans Butcherei in Weinsberg, freut sich über die positive Resonanz zu ihrer Teilnahme an der Sendung.

Auch Nalan Kuru-Black, die Inhaberin von Nalans Butcherei in Weinsberg, ist vor der Ausstrahlung der Folgen sehr aufgeregt. »Wir haben uns so präsentiert, wie wir wirklich sind. So authentisch wie möglich. Es bringt nichts, sich zu verstellen. Nicht, dass die Gäste hinterher zu uns kommen und meinen, dass es im Fernsehen ganz anders war«, lacht die Restaurantbesitzerin. Bereits jetzt bekommt Nalan Kuru-Black viel positive Resonanz zu ihrer Teilnahme an der Sendung. »Es war eine tolle Atmosphäre und ich bin in meiner Rolle als Gastgeberin richtig aufgeblüht«, so die Gastronomin über die Dreharbeiten in ihrem Lokal.

Die anderen Kollegen und ihre Lokale zu bewerten war eine echte Herausforderung, doch über die Fairness macht sich keiner der Teilnehmer Sorgen. »Die Bewertungen liefen sehr fair ab«, ist sich Babi Samangi sicher. »Wenn jemand vor laufender Kamera nichts zu bemängeln hatte, sollte er das auch nicht bei der Bewertung tun.« Darüber hinaus legte das Fernsehteam einen großen Wert darauf, dass die Punktevergabe begründet wird.

»Jeder, der lang genug in der Gastronomie tätig ist, weiß, mit wie viel Aufwand die Arbeit verbunden ist«, berichtet Nalan Kuru-Black. »Für die meisten Menschen ist ein Gericht, das schön dekoriert auf dem Teller serviert wird, einfach nur Essen. Doch da steckt viel mehr dahinter. Von der Planung über Einkauf bis hin zum Personal und den Abläufen in der Küche: Das ist ein komplizierter Prozess und diese harte Arbeit verdient Anerkennung.«

Für Fabian Lidak, den Inhaber der Restaurants Beichtstuhl in Heilbronn, waren die Dreharbeiten eine ungewöhnliche, aber schöne Erfahrung.

»In erster Linie war das Gesamtkonzept entscheidend«, erklärt Restaurantchef Fabian Lidak. »Nur wenn alles stimmig war, hatte man Chancen auf eine hohe Punktzahl. Das Schlusswort lag beim Fernsehkoch Mike Süsser. Seine Bewertung konnte noch alles verändern.« Die Ergebnisse bleiben vorerst noch geheim – auch für die Kandidaten.

»Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern wertvolle Erfahrungen und Wissen miteinander auszutauschen«, erklärt Küchenchef Babi Samangi. Er und seine Kollegen freuen sich auf die Ausstrahlung der Folgen und sind gespannt, wie es am Ende ausgeht. Unabhängig davon, wer die meisten Punkte und somit den »Goldenen Teller« bekommt: Aus dieser Erfahrung haben alle Kandidaten bereits viel gewinnen können. Darüber sind sie sich alle einig.

Der Sendetermin für die Folgen aus Heilbronn wird im Laufe des Monats Oktober auf der Website von Kabel 1 bekanntgegeben: www.kabeleins.de/tv/mein-lokal-dein-lokal