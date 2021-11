Weihnachten garniert mit klimaneutralen Weinen aus Baden

Ob Gänsebraten mit Rotkohl, Würstchen mit Kartoffelsalat oder ein vegetarischer Kürbisstrudel – die „Sonnenwinzer-Weine mit Charakter“ machen aus jedem Gericht ein nachhaltiges Fest. Die neue Produktlinie des Badischen Winzerkellers umfasst drei frische Sorten voller Leichtig- und Lebendigkeit: Sonnenwinzer Baden Blanc de Noir, Sonnenwin­zer Baden Cuvée und Sonnenwinzer Baden Rosé. Generationsübergreifend sind pro Sorte je­weils drei verschiedene Menschen hinter der Weinerzeugung auf dem Etikett abgebildet. Mit dabei sind unter anderem die Jungwinzerin Sarah Glöckler, die als Tochter eines Sonnenwinzers in den Reben des Tunibergs groß geworden ist, sowie Konrad Gippert, der mit seiner langjährigen Erfahrung eine liebgewonnene Tradition weiterpflegt. Alle neun haben eines gemeinsam – sie sind Sonnenwinzer aus Leidenschaft. Und dazu gehört auch nach dem Vorbild des nachhaltigen Weinbaus zu wirtschaften. So wird die neue Weinlinie ‚Sonnenwinzer mit Charakter‘ – als erste Weinlinie Badens – CO 2 neutral ausgebaut und ist ein Meilenstein in der erzeugerischen Ausrich­tung des Badischen Winzerkellers. Für die neue Weinlinie hat sich der Badische Winzerkeller über das unabhängige Zertifizierungsinstitut ‚Climate Partner‘ eine Umweltexpertise in der Kate­gorie Produkt erarbeitet. Das Label „klimaneutral“ bestätigt, dass die durch den Wein­bau entstan­denen CO 2 -Emissonen berechnet und über anerkannte Klimaschutzprojekte, wie dem Einsatz von Solarenergie, ausgeglichen wurden. Damit bringen die Sonnenwinzer nicht nur Sonne ins Glas, sondern sorgen obendrein für nachhaltigen Genuss.

Klimaneutrale Festtagsstimmung zum Festtagspreis

Sonnenwinzer Baden Blanc de Noir: würzig und exotisch

Der Sonnenwinzer Baden Blanc de Noir überzeugt mit einem warmen Goldgelb und feinfruchtigen Noten von Aprikosen, Pfirsichen und Orangenblüten. Sein kräftiger Geschmack mit exotischem Charakter passt sehr gut zu Kurzgebratenem oder würzigen Fischgerichten und Meeresfrüchten.

Sonnenwinzer Baden Cuvée Noir: füllig und kraftvoll

Warm mit weichen Tanninen und saftigem Brombeeraromen umschmeichelt der kraftvolle Sonnenwinzer Baden Cuvée Noir den Gaumen. Ein wunderschönes, kräftiges Rubinrot strahlt im Glas. In der Nase zeigen sich Aromen von Waldbeeren, reifen Kirschen sowie Anklänge an Röstaromen, Nelke, etwas Vanille und dunkler Schokolade. Der Sonnenwinzer Baden Cuvée Noir ist der ideale Begleiter zu dunklem Fleisch, Gänsebraten, Käse, Pasta, Gemüse und Salat.

Sonnenwinzer Baden Rosé: frisch und fruchtig

Die Liebe zum Handwerk ist im Sonnenwinzer Baden Rosé eingefangen. Er besticht mit einer markanten Optik in hellem, leuchtendem, kupferfarbenem Rosé sowie einem feinen Duft nach frisch geernteten Melonen und reifen Erdbeeren. Dieser frische Wein mit lebendiger, fruchtiger Säure ist der perfekte Terrassenwein für den Sommer. Er passt zudem hervorragend zur scharf-süßen asiatischen Küche, zu geräucherter Forelle, gebratenem Fisch, Gerichten mit hellem Fleisch sowie pikant zubereitetem Gemüse und Pasta.

Die drei klimaneutralen Sonnenwinzer-Spezialitäten sind im Online-Shop des Badischen Winzer­kellers als Festtagsempfehlung erhältlich – je zwei Flaschen der drei Sonnenwinzer-Weine à 0,75 Liter für 32,90 Euro: badischer-winzerkeller.de/shop

Die Sonnenwinzer – der Mehrfamilienbetrieb

Qualität direkt vom Erzeuger, dafür steht der Badische Winzerkeller. Seit fast 70 Jahren setzen die Sonnenwinzer innovative Maßstäbe im Weinbau. Und bringen Sonne ins Glas. Die bodenständige Arbeit und engagierte Handschrift der rund 4.000 angeschlossenen Winzer und Winzerfamilien prägen das cha­rakteristische Profil der Weine. Heute zählen 50 voll- und teilanliefernde Mitgliedsgenossenschaften zur traditions­reichen Erzeuger­gemeinschaft. Gemeinsam bewirtschaften sie rund 1.700 Hektar aus neun Anbau­gebieten: von Tauberfranken im Norden über Kaiserstuhl und Tuniberg bis hin zum Bodensee im Süden. Pro Jahr bauen die Kellermeister mit ihrer Mannschaft über 500 ausdrucksstarke und gehaltvolle Weine aus, zum Beispiel Spätburgunder, Weißer und Grauer Burgunder, Müller-Thurgau, Gutedel und Riesling. Für einzigartigen Genuss sorgen zudem der umwelt­schonende Anbau und eine naturnahe Keller­wirtschaft. badischer-winzerkeller.de