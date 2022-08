»ES funkelt!« in der Esslinger City

Dieses Jahr findet der lange Einkaufsabend in der Esslinger City bis 24 Uhr gleichzeitig mit der Nacht des offenen Denkmals und der 1. Esslinger Wein-Lounge statt. Die Besucher können sich auf einen bunten Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten, toller Musik und interessanten Führungen freuen.

Die Innenstadt ist wieder vielfarbig illuminiert. Die Fachgeschäfte glänzen mit sympathischen Kundenaktionen und einmaligen Angeboten. Walk Acts auf Stelzen setzen Highlights und die »Musik vor dem Laden« lädt zum Verweilen ein. Kulinarische Köstlichkeiten gibt es am letzten Feriensamstag in der lokalen Gastronomie wie auch an mobilen Gastro-Ständen.

Der Lichtermarkt findet im Anschluss an den Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. Der Nachtflohmarkt - mit Kunsthandwerk, Flohmarktware, Antiquitäten und Dekoration – zieht sich vom Rathausplatz über den Postmichel hinein in die Ritterstraße bis zum Blarerplatz.

Im Einkaufscenter »Das ES!« tanzen drei Glückssterne durch das Haus. Bei Paulette am Postmichelbrunnen heißt es »Pracht bei Nacht« mit Funkenflug, Fotoshooting und frischen Mode-Highlights. Das Spiel-Velo mit den leuchtenden Spielinseln auf der Inneren Brücke sowie viele funkelnde Einkaufserlebnisse machen den Abend zum Sommerferien-Highlight.

»KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz« – Unter diesem Motto passiert der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, dem die landesweite Eröffnung am Vorabend in Esslingen vorausgeht. Nach der offiziellen Eröffnung beginnt um 18 Uhr die Nacht des offenen Denkmals in der als geschützte Gesamtanlage ausgezeichneten Stadt. Über 130 Aktionen machen den Abend in der historischen Esslinger Innenstadt zu etwas Einzigartigem: von klassischen Führungen über einmalige Kurzkonzerte bis hin zu Kleinkunsttheater, faszinierenden Lichtinstallationen und vielem mehr.

Die 1. Esslinger Wein-Lounge am Hafenmarkt stellt den Wein, die Winzer und die Geschichte um den Wein neu ins Rampenlicht. An zehn Ständen erleben die Besucher eine Auswahl lokaler Winzererzeugnisse. Begleitende Speisen zum Wein gibt es am Stand vom Ratskeller.

ES funkelt!

Samstag, 10. September, bis 24 Uhr, Innenstadt, Esslingen, alle Informationen zu den Aktionen finden sich auf city-esslingen.de und instagram.com/city.esslingen