»In Künzelsau ist was los«: Theater und Markt

Das Veranstaltungsprogramm in Künzelsau wird im Herbst mit einem vielseitigen Programm fortgesetzt. Die Highlights sind das Stück »Was man von hier aus sehen kann« am 22. Oktober und der traditionelle Simon-Judä-Krämermarkt am 28. Oktober.

Am Freitag, 22. Oktober 2021 zeigt die Württembergische Landesbühne Esslingen das Theaterstück »Was man von hier aus sehen kann«. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass in die Stadthalle um 18.30 Uhr und in den Saal um zirka 19 Uhr. Es wird zusätzlich zum Vorverkauf auch eine Abendkasse geben. Die Geschichte springt durch zwanzig Jahre, lässt uns aus einer besonderen Perspektive – »von hier aus« – am Leben Anderer teilnehmen und dieses – wie auch unser eigenes Leben – mit seinen Eigenarten schätzen lernen. Denn eine einzige unbedingte Pflicht gibt es: anwesend im eigenen Leben zu sein. Und es dennoch mutig mit Poesie und Phantasie zu füllen.

Für die Veranstaltungen nimmt Renate Kilb, Stadtverwaltung Künzelsau, Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de Reservierungen gerne entgegen. An der Tageskasse ist die Anmeldung über die Luca-App oder einen Anmeldezettel notwendig. Für die Veranstaltungen ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Außerhalb des Sitzplatzes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Traditionell findet am Donnerstag, 28. Oktober 2021 der Simon-Judä-Krämermarkt in der Künzelsauer Innenstadt statt. Von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr bieten die Marktbeschicker des Krämermarktes an diesem Tag ihr buntes Warensortiment auf der kompletten Künzelsauer Hauptstraße und am Oberen Bach an. Sie verwandeln die Straße in einen Bazar, zwischen dessen Marktständen sich die Besucher nach Haushaltsmitteln, Gewürzen und vielem mehr umschauen können. Innerhalb des Marktgeländes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

Aktuelle Informationen werden kommuniziert über die städtische Homepage unter www.kuenzelsau.de und über Facebook »Künzelsau – meine Stadt« und Instagram »kuenzelsau.meinestadt«.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de