1. Eberbacher Winterdorf

»Komm als Gast, geh als Freund!« Unter diesem Motto lädt die Stadt Eberbach zu ihrem ersten Winterdorf ein.

Auf dem Neuen Markt warten ­zahlreiche Stände und Angebote für die ganze ­Familie, dazu wird es ein abwechslungsreiches ­Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, DJs und Alleinunterhaltern geben.

Die Idee für das Eberbacher Winterdorf kam Veranstalter Sammy Zimmermann im vergangenen Jahr während der Corona-Pandemie: »Ich war mit meinem Langos-Stand auf dem Ersatz-Kuckucksmarkt, den die Stadt veranstaltet hatte. Dort stellte ich fest, wie bereitwillig und gerne die Eberbacher rauskommen und etwas in ihrer Heimatstadt unternehmen. Und da kam mir der Gedanke, warum nicht zusätzlich zum dreitägigen Weihnachtsmarkt auch im Winter etwas anbieten, das kommt doch bestimmt gut an bei den Eberbachern.« Nun ist es endlich soweit: Das erste Eberbacher Winterdorf steht in den Startlöchern. In gemütlicher Atmosphäre wird der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder, unter anderem mit einem Kinderkarussell, bieten. Angeboten werden Open Air oder mit gewärmten Steh- und Sitzplätzen unter einem Zeltdach und passend zur Jahreszeit Glühweinspezialitäten und weitere Getränke aller Art wie Eierpunsch, Kinderpunsch, Kakao, Bier und Softdrinks sowie verschiedene Speisen wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Schokofrüchte, das beliebte Spritzgebäck Churros, süße und salzige Crêpes, Langos süß und herzhaft und frisch zubereitete Spezialitäten vom Grill.

Zudem erwartet die Besucher, neben dem TV-bekannten Künstler Hubertus von Garnier, ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kultur und Unterhaltung. Zum Eröffnungstag wird die Band »The Passengers« spielen, dazu gibt es zwischen 16 und 17 Uhr an diesem Tag Heißgetränke gratis. Das jeweilige Tagesprogramm wird über die Presse veröffentlicht werden. Auch darüber hinaus sind zahlreiche Aktionstage geplant: Veranstalter Sammy Zimmermann kündigt unter anderem einen Großeltern-Enkelkind-Tag an, bei dem diese Getränke zu ermäßigten Preisen bekommen. Des Weiteren werden jeden Mittwoch 50 Cent pro Getränk an einen wohltätigen Zweck gespendet.

»Wir freuen uns total, dass wir in Eberbach die Möglichkeit bekommen, ein solches Winterdorf aufzuziehen«, erklärt Zimmermann. Nun hoffen alle Beteiligten, dass das Angebot gut ankommt und angenommen wird – getreu dem Motto, unter dem das gesamte Eberbacher Winterdorf steht: »Komm als Gast, geh als Freund!«.

1. Eberbacher Winterdorf, Montag, 2. Januar bis Sonntag, 5. Februar, Neuer Markt, Eberbach, www.eberbach.de