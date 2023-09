18. Göppinger Weinfest

Wenn sich über den Göppinger Marktplatz der riesige weiße Schirm breitet, dann wissen die Einheimischen, die Kenner, Genießer und Liebhaber guten Weines und ebenso guten Essens, dass das Weinfest lockt. »Das Göppinger Weinfest ist eine der schönsten Veranstaltungen der Stadt«, ist sich Oliver Sihler, Geschäftsführer des Göppinger City Vereins, sicher. Bereits zum 18. Mal findet das Weinfest unter dem riesigen Schirm auf dem Göppinger Marktplatz statt. Während den sechs Tagen werden beileibe nicht nur hervorragende Weine aus dem In- und Ausland, sondern auch kulinarische Hochgenüsse serviert, die die Herzen der Feinschmecker höherschlagen lassen. Ob der Sinn nach griechischem, italienischem oder deutschem Essen steht, elsässischer Flammkuchen, Pulled Pork, Schollenfilet oder schwäbische Austern, dahinter verstecken sich Weinbergschnecken im Pfännle, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, die Speisekarte ist gewohnt breit gefächert und vom kleinen Gericht bis zum erlesenen Menü gibt es

alles, was das Herz begehrt. Bewirtet wird wieder von den bewährten, heimischen Gastronomen Hotel Restaurant Hohenstaufen, Prestige, Weinmusketier, Tresor, Gama, Landgaststätte Rössle, Metzgerei Scheer und Restaurant Stauferland. Sie alle haben Speise- und Weinkarten zusammengestellt, die ihresgleichen erst suchen müssen. Was wäre das tollste Menü, wenn der passende Begleiter fehlen würde? Nur halb so gut natürlich und an edlen Begleitern fehlt es beim Weinfest keinesfalls. Feine Tröpfchen unterm weißen Schirm genießen Ob Rot- oder Weißwein, Rosé oder Prosecco, neuer Wein oder edle Brände, die Auswahl ist riesig und wer sich durch die Speise- und Getränkekarten liest, hat die Qual der Wahl. Eines ist sicher: es werden alle Geschmäcker und Vorlieben bedient. Und, wenn es regnet? Dann sitzt man in Göppingen ganz bequem im Trockenen unter dem großen Schirm. Weine und Kulinarik sind das eine große Thema beim 14. Göppinger Weinfest, das Musikprogramm ist mindestens genauso wichtig. Ob Musikvereine mit Blas- und Filmmusiken, Dine & Robi, die ein breites Repertoire von Schlager bis Pop auf die Bühne bringen oder die Partymusik der Original Vögel, die dafür sorgt, dass die Besucher fast nicht mehr auf ihren Plätzen bleiben können, aber auch die Mendocino-Band, die am Sonntag aufspielt, das Repertoire ist immens breit gefächert, denn die Organisatoren wollen wirklich für jeden Musikgeschmack etwas dabei haben. Auch der Unterhaltungsfaktor der Bands ist hoch, die Musiker sind beim Göppinger Weinfest keine Unbekannten, sondern eher schon gute alte Bekannte, die schon in den Vorjahren mit ihren Rhythmen überzeugen konnten. Ein Besuch auf dem Weinfest lohnt sich allemal, ein Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag mit Sicherheit auch. »Beide Veranstaltungen lassen sich perfekt miteinander kombinieren«, ist sich Oliver Sihler sicher.

Traditionelles Highlight der Genuss-Woche ist der verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober. »Der ideale Tag, um Haus und Garderobe herbstfit zu machen und den Einkaufsbummel mit dem kulinarischen Erlebnis zu verbinden«, meint Oliver Sihler vom Göppinger City Verein, denn: »Wann sonst hat man Gelegenheit gemeinsam mit seinen Lieben so entspannt durch die Geschäfte zu bummeln und sich von den Trends der neuen Jahreszeit inspirieren zu lassen.«

Ein Gang durch die Hohenstaufenstadt lohnt sich allemal, denn die Geschäftsleute haben sich gut vorbereitet: Besondere Angebote, Schnäppchenpreise und Aktionen, bei denen man zugreifen muss, gibt es überall. Ob neues Outfit für Mann, Frau und Kind oder ein gutes Buch für die kalten Herbstabende, dazu vielleicht noch einen neuen, wärmenden Tee und einen guten Tropfen Hochprozentiges, das Angebot der Göppinger Geschäfte ist immens breit gefächert. Und warum nicht auch schon an Weihnachten denken und beim gemütlichen Bummel vielleicht sogar schon das eine oder andere Geschenk für Familie und Freunde kaufen? Das entschleunigt die Adventszeit ganz wunderbar.

Geöffnete Geschäfte sind nicht alles, was Göppingen am verkaufsoffenen Sonntag zu bieten hat. Auch ein Rahmenprogramm wurde auf die Beine gestellt. Neben unterschiedlichen Aktionen der Geschäfte sind auch mehrere Walking-Acts in der Stadt unterwegs. Hierbei gibt es Mitmachzaubern und Ballonmodellieren und auch die bezaubernde Herbstfee kommt nach Göppingen. Das ist nur ein Auszug der Aktionen, die in der Göppinger City auf die Sonntagsbummler warten und für abwechslungsreiche Stunden sorgen. Und nach dem Einkauf? Bis 24 Uhr wird auf dem Weinfest bewirtet und am Abend spielt die Mendocino-Band auf der Bühne.

Besonderheiten 2023:

Die Stadt Göppingen feiert nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr erneut ihr »Ü70-Feschtle« auf dem Weinfest. Die frühere »Altenehrung« findet unter neuem Namen mit passendem Bühnenprogramm am 28.September von 14 bis 17 Uhr statt.

Das bisherige 8. Gastronomiezelt wird in diesem Jahr erstmals als Präsentationsfläche für Sponsoren genutzt.

Am Freitag hat dort Bella Kraus mit Ihrem neuen Produkt »Prosetschki« einen Stand und am Samstag und Sonntag präsentiert sich das Unternehmen »Engel & Völkers«.

Das Weinfest ist immer auch die rechtliche Grundlage für den verkaufsoffenen Sonntag. Neben vielen Aktionen in den Geschäften, sind auch mehrere »Walking-Acts« wie z.B. »die bezaubernde Herbstfee« in der Stadt unterwegs oder auch für Kinder »Mitmachzaubern« & »Ballonmodellieren«

Das Autohaus Bebion präsentiert über die ganze Weinfestwoche ein Fahrzeug neben der Bühne und am verkaufsoffenen Sonntag sind sie mit mehreren Fahrzeugen in der Poststraße vor Ort.

Musikprogramm 2023

Do. 28.9. Josy B. und Nici Nightingale, 19 bis 23 Uhr

Fr. 29.9. Kinder-Tanzgruppe »NC- Different« aus Wäschenbeuren, 16 Uhr, Die Original Vögel, 19 bis 23 Uhr.

Sa. 30.9. Dine & Robi, 19 bis 23 Uhr

So. 1.10. Musikverein Gammelshausen, 12 bis 15 Uhr, Trio d‘amici, 18 bis 22 Uhr

Mo. 2.10. Kinder-Tanzgruppe »NC-Different« aus Wäschenbeuren, 16 Uhr, Starlight, 19 bis 23 Uhr

Di. 3.10. Musikverein Faurndau, 11 bis 14 Uhr, Mendocino-Band, 15 bis 19 Uhr

18. Göppinger Weinfest

Do. 28. September bis Di. 3. Oktober, Innenstadt, Göppingen

Do. bis Sa. 11 bis 24 Uhr, So. 11 bis 24 Uhr (inkl. verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr), Mo. 11 bis 24 Uhr,

Di. 11 bis 20 Uhr

alle Infos: goeppinger-city.de/goeppinger-weinfest/