19. Regionaler Bauernmarkt im Kurpark Bad Mergentheim

Bad Mergentheim lädt am Sonntag, 9. Juni von 11 bis 18 Uhr zum allseits beliebten Regionalen Bauernmarkt ein, dieses Mal unter dem Motto: »Fit mit Produkten aus der Region – Genießen und Erleben«. Ein Tag voller Abwechslung erwartet die Besucher des 19. Regionalen Bauernmarktes gefüllt mit Unterhaltung, Informationen und einem bunten Angebot an Produkten.

Im idyllischen Kurpark präsentieren bäuerliche Familienbetriebe und lokale Unternehmen eine vielfältige Palette an Leckereien und Spezialitäten: von knusprigem Bauernbrot über herzhafte Wurst- und Fischspezialitäten bis hin zum Demeter-Schafskäse, Bio-Eiern, hausgemachten Marmeladen sowie ­Honig und Gebäck, Gewürze, Essigspezialitäten und vielem mehr. Die Auswahl ist abwechslungsreich und vielfältig. Auch Fans von Edelspeisepilzen, Kichererbsenprodukten, Grünkern und anderen ­regionalen Delikatessen wie Destillate und Liköre kommen voll auf ihre Kosten. Doch nicht nur Gaumenfreuden werden geboten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot u. a. mit Natur(-wärme)kissen, Korbwaren, Sonnenhüten, Gartenkunst und -accessoires, Gartenfiguren und Holzdekorationen sowie Kosmetikprodukten aus Stutenmilch oder Salz-­lampen. Diejenigen, die mehr über die Herkunft ­ihrer Lebensmittel erfahren möchten können sich am Stand des Landwirtschaftsamtes Bad Mergentheim zum Thema »Superfoods aus dem Taubertal« informieren oder beim LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis mehr über den »Lernort Bauernhof« erfahren. Ziel der Infostände ist es, die Verbraucher dahingehend zu sensibilisieren, vorzugsweise regional einzukaufen und die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. Denn für so manches ­»exotische« Superfood gibt es eine Alternative, die regional angebaut wird.

Für den kleinen und großen Hunger oder Durst zwischendurch gibt es ein breites Angebot an Köstlichkeiten: vom klassischen Grill-Steak und Forellenbratwurst über Falafelburger oder verschiedene Nudeltöpfle und Crêpes, bis hin zu veganen und ­vegetarischen Leckereien, Eis, Kaffee und Kuchen sowie Wein, Sekt, Bier und alkoholfreie Getränke. Musikalische Unterhaltung im Musikpavillon bieten die Stadtkapelle Bad Mergentheim von 11 bis 12.30 Uhr und ab 14 Uhr das Kurensemble Bad Mergentheim. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderschminken und Basteln. Der 19. Regionale Bauernmarkt wird von der Kurverwaltung in Zusammenarbeit mit dem LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis und dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. organisiert. Der Eintritt ist frei.

Expand Foto: Michael Pogoda

19. Regionaler Bauernmarkt

So. 9. Juni, 11 bis 18 Uhr

Kurpark, Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de