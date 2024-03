20. Schwäbisch Gmünder Pferdetag

Bereits zum 20. Mal lädt die Touristik + Marketing GmbH, das Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald zum Gmünder Pferdemarkt ein. Wie jedes Jahr werden hierzu Hunderte Besucher erwartet, die sich ansehen, wie der Rathausplatz in einen großen Sandplatz verwandelt wird. Auf dem zirka 1000 Quadratmeter großen Platz werden Pferdeschauen und natürlich die traditionsreiche Pferdeprämierung von Warmblut- und Kaltblutpferden sowie Kleinpferden, Ponys und Sonderrassen erfolgen. Um 14 Uhr findet die Siegerehrung durch Oberbürgermeister Richard Arnold mit musikalischer Umrahmung durch die Bläsergruppe des Reit- und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd statt. Ab 14.30 Uhr startet dann das Schauprogramm, bei dem sich regionale und überregionale Pferdesportvereine präsentieren. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Schlachtrösser mit Kampftraining, eine Kaltblutquadrille, die Vorstellung eines Sechsspänners, einen Mix aus Reiten, Freidressur & Zirzensik mit Hündin und eine Ungarische Post freuen. Auch rund um den Johannisplatz und den Marktplatz gibt es einiges zu erleben und bestaunen. Traditionelle Handwerkskunst rund um das Pferd kann bestaunt und von Kindern ausprobiert werden. Darunter finden sich vom Hufschmied, Seiler, Korbflechter und Sattler, die ihre altehrwürdige Handwerkskunst zeigen. Außerdem werden an den Ständen Tücher, Schmuck, Geschenkartikel, Kosmetik, Wollwaren und natürlich kulinarische Köstlichkeiten an den Ständen angeboten. Zu Gast werden darüber hinaus die Alpakas vom Alpakahof Kaut zu Gast sein.

Ergänzend zum Gmünder Pferdetag werden über 100 Fachgeschäfte in der Gmünder Innenstadt ihre Türen am verkaufsoffenen Sonntag von13 Uhr bis 18 Uhr öffnen und ihre Frühjahrsangebote präsentieren.

So. 14. April, Schwäbisch Gmünd, ab 11 Uhr

www.schwaebisch-gmuend.de