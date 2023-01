200 Jahre Öhringer Pferdemarkt

Dieses Jahr feiert der »höchste Öhringer Feiertag« am Sonntag, 19. Februar und Montag, 20. Februar, seinen 200. Geburtstag. Traditionell besuchen den Pferdemarkt Tausende Besucher aus nah und fern. Der Öhringer Pferdemarkt wurde erstmals am 4. Februar 1823 als »Öhringer Roßmarkt« auf königlichen Beschluss durchgeführt. Im Wandel der Zeit entwickelte er sich zu einem Veranstaltungsmagneten, der jeweils am dritten Montag im Februar auf anschauliche Weise Pferde-Traditionen mit innovativer Landtechnik, Krämermarkt, verkaufsoffenem Sonntag und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm verbindet. »Genau vor 200 Jahren fand der erste Öhringer Pferdemarkt statt. Ich freue mich sehr, dieses besondere Jubiläum mit preisgekrönten Pferden, Tausenden Kauf- und Schaulustigen und zahlreichen Attraktionen nach zwei Jahren Coronapause feiern zu dürfen. Ob Vergnügungspark, Händlermarkt, verkaufsoffener Sonntag oder einfach nur Zusammensein – Öhringen lädt Sie herzlich zum Feiern ein«, freut sich Oberbürgermeister Thilo Michler. Ganz im Zeichen der Pferde steht der Festplatz rund um die Herrenwiese. Dort beginnt am Pferdemarkt-Sonntag um 14 Uhr der offizielle Jubiläums-Festakt mit Oberbürgermeister Thilo Michler. Die Landoberstallmeisterin vom Haupt- und Landgestüt Marbach, Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, präsentiert edle Hengste. Parallel gibt die Stadt Öhringen von 13 bis 16 Uhr 200 kostenlose Pferdemarkt-5-Liter Bierfässer an Öhringer Bürgerinnen und Bürger aus (nur nach vorheriger online Anmeldung unter www.oehringen.de).

Foto: A. Veigl

Der Pferdemarkt-Sonntag ist traditionell von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag inklusive kleinem Krämermarkt (ab 8 Uhr) und Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte rund um den Hauptbahnhof. Für Kinder findet von 13 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz ein Steckenpferd-Parcours statt. Ein Magnet für Jung und Alt ist der große Vergnügungspark auf dem Parkplatz bei der Alten Turnhalle in der Hunnenstraße (Samstag bis Dienstag). Am Pferdemarkt-Montag findet ab 9 Uhr auf der Herrenwiese die große Zuchtpferdeprämierung mit Jugendwettbewerb statt. Dabei werden rund 100 Zuchtstuten von unterschiedlichsten Pferderassen in drei Führringen den erfahrenen Preisrichtern und dem Publikum vorgeführt. Am Montag darf auf der Herrenwiese von 12 bis 16 Uhr das Ponyreiten für Kinder nicht fehlen. Von 8 bis 18 Uhr findet der große Krämermarkt mit rund 250 Händlern in der Innenstadt statt. Einen besonderen Leckerbissen zum Jubiläum bietet mit den gebackenen »Öhringer Steckenpferdle« die Bäckerei Discher an. Die Sonderausstellung »Öhringen Einst & Jetzt« zeigt Öhringer Pferdegeschichte im Erdgeschoss und im 1. Stock des Rathauses. Bei der Öhringer Volkshochschule finden das ganze Jahr über spezielle Jubiläumsveranstaltungen rund um das Pferd statt.

