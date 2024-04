Vom 10. bis 12. Mai ist in Eberbach wieder Feiern angesagt: Der Eberbacher Frühling lockt zum 43. Mal Junge und jung Gebliebene mit einem -riesigen Unterhaltungsprogramm.

Über 30 Mal wird in diesen Tagen Live-Musik auf den Straßen und Plätzen zu hören sein. Von Volksmusik, Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul, Rock bis Pop ist für jeden etwas dabei. Viele Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug, um die Besucher mit ihrem reichhaltigen Angebot bestens zu verwöhnen. Die Eröffnung des Eberbacher Frühlings 2024 findet am Freitag, 10. Mai, um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt mit dem Frühlingsliedersingen statt. Hierzu sind alle Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Der Fassbieranstich mit Bürgermeister Peter Reichert wird in diesem Jahr gegen 19:30 Uhr auf dem Neuen Markt stattfinden. Am Samstag hat die Öffentlichkeit im Rahmen eines »Tages der offenen FREIRÄUME« die Gelegenheit, die FREIRÄUME in der Kellereistraße 19 und 23, der Hauptstraße 7 sowie am Neuen Markt 13 zu erkunden und mehr über die vielfältigen Möglichkeiten zu erfahren. Beim »Verkaufsoffenen Sonntag« von 12:30 bis 17:30 Uhr präsentieren die Eberbacher Geschäfte Spezialitäten und Sonderangebote aus ihren Sortimenten.

Auf den Bühnen steht über die drei Tage ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit beliebten Bands und Nachwuchskünstlern an. Unter anderem freuen darf man sich auf »Who2Ladies«. Die fünf Jungs kennen nur ein Ziel: Stimmung, Party und Ekstase. Ebenfalls dabei: Diggin‘ Treasure, eine Bandformation, die sich zum Ziel gesetzt hat, echte Soul- and Funk-Schätze aus den 70ern und 80ern auszugraben und neu zu interpretieren Die aus Bretten stammende Formation »Sudden Inspiration« gastiert am Samstagabend ab 20 Uhr auf dem Leopoldsplatz. Die acht energiegeladenen Musiker spielen nicht nur zeitlose »Evergreens«, sondern auch brandaktuelle Rock- und Popcharts. Hinzu kommen beliebte Acts wie Page, Kist, Olli Roth, die Eberbach Ol‘Star Band und viele mehr.

43. Eberbacher Frühling

Fr. 10. bis So. 12. Mai, Altstadt Eberbach

