44. Stadtfest in Neuenstadt am Kocher

Am letzten Maiwochenende haben die örtlichen Vereine, Gruppen und Gastronomen wieder zahlreiche Stände und Attraktionen rund um den markanten Torturm aufgebaut. Für das kulinarische Wohl der Besucher ist somit bestens gesorgt. Zudem gibt es besondere Mitmach-Angebote für Kinder sowie verkaufsoffene Ladengeschäfte am Sonntagnachmittag. Auf zwei Bühnen wird beste Live-Musik geboten. Am Samstagabend begeistert die Polizei Big Band Heilbronn sowie Friends Live, eine der erfolgreichsten Cover- und Partybands Süddeutschlands, das Publikum. Am Tag darauf geht es mit Crazy Zoo auf dem Marktplatz musikalisch weiter, während auf dem Lindenplatz der Songwriter-Abend stattfindet. LuQ, ein Singer- und Songwriter aus Neuenstadt, präsentiert mit seiner Band »Indi-HipPop für die innere Ruhe«. Den Newcomer-Abend beendet Philipp Lumpp.

Sa. 25. und So. 26. Mai, Innenstadt, Neuenstadt am Kocher

ausführliches Programm unter www.neuenstadt.de