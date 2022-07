85. Eberbacher Kuckucksmarkt: Gemeinsam feiern

Endlich ist es wieder soweit: Nach zwei Jahren ­Pause kehrt der traditionsreiche Jahrmarkt in ­seiner 85. Auflage zurück. Der Eberbacher ­Kuckucksmarkt wird wie gewohnt am letzten ­Augustwochenende vom 26. bis 30. August ­gefeiert. Angemeldet sind über 100 Händler und Schausteller.

Der Eberbacher Kuckucksmarkt ist seit jeher Anziehungspunkt für viele Besucher aus nah und fern. Hier findet sich für jeden das Richtige: Das große Festzelt bietet kulinarische Köstlichkeiten und Bierspezialitäten aus der Region, das »Moschdzelt« der KG Kuckuck ist Treffpunkt für Jung und Junggebliebene – Essen, Trinken und beste Unterhaltung laden zum Verweilen ein. Im Cha-Cha Zelt brennt abends die Luft, rasante Fahrgeschäfte sind ein toller und nicht alltäglicher Spaß für alle, die sich trauen. Aber auch die kleinen Besucher kommen bei den zahlreichen Kinderfahrgeschäften nicht zu kurz. Traditionelle Markthändler bieten ihre zum Teil außergewöhnlichen Waren an, zahlreiche Versorgungsstände locken mit Spezialitäten aus aller Herren Länder und nicht zuletzt erfreuen Spielgeschäfte wie Pfeilwerfen, Bogenschießen, Enten-Angeln, Schießwagen uvm. die Besucherinnen und Besucher auf dem Marktgelände. Zusätzlich zum Volksfestbetrieb können sich alle Besucher auf ein attraktives Rahmenprogramm freuen. Als besonderes Highlight wurde die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Partyband »XTREME« angekündigt, die am Samstag auf der Bühne des großen Festzelts durchstarten und für kräftig Stimmung sorgen wird. Wenn viele Menschen auf einmal kommen, dann wird es eng in der Neckarstadt. Deshalb wird empfohlen, das Auto vorher abzustellen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die städtischen Dienste bieten Bus-Sonderfahrten zum Festgelände in der Au an.

85. Eberbacher Kuckucksmarkt

Fr. 26. bis Di. 30. August, Festgelände In der Au, Eberbach

www.eberbacher-kuckucksmarkt.de

Programm

Freitag 26. August

15 bis 19 Uhr Familiennachmittag

18 Uhr Eröffnung mit Fassanstich (großes Festzelt)

19 Uhr Stefan Schirmer (Mostzelt)

20:30 Uhr Mallorca Party Deluxe (Cha-Cha Zelt)

Samstag 27. August

11 Uhr Sunshine Music Band (großes Festzelt)

19 Uhr Werner Schifferdecker (Mostzelt)

20 Uhr 90er und 2000er Party (Cha-Cha Zelt)

21 Uhr XTREME (großes Festzelt)

Sonntag 28. August

11 Uhr Trachtenkapelle Mückenloch (großes Festzelt)

11 Uhr Werner Schifferdecker (Mostzelt)

18 Uhr Let´s go! (großes Festzelt)

19 Uhr Werner Schifferdecker (Mostzelt)

Montag 29. August

12 Uhr Tag der Betriebe

14 Uhr Kinderfest

18 Uhr Sunshine Music Band (großes Festzelt)

19 Uhr Lungo´s Karaoke Party (Mostzelt)

20 Uhr Black & White Party (Cha-Cha Zelt)

Dienstag 30. August

9:30 Uhr Fleckviehrinderschau

12 Uhr Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall (gr. Festzelt)

18 Uhr Die Steinsberger (großes Festzelt)

20 Uhr Cha-Cha Closing Party (Cha-Cha Zelt)

22 Uhr BRILLANT HÖHENFEUERWERK