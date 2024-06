Adelsheim Leuchtet: Videokunst und Party!

Adelsheim feiert am Samstag, 20. Juli, die Nacht der 10.000 Lichter. Auf der für Autos gesperrten Marktstraße mitten in der Stadt sitzt man an einem langen Tisch zusammen und genießt den Sommer. Um die Bewirtung kümmern sich örtliche Vereine und diverse Caterer. Um 18:00 Uhr geht die Party los. In der Nacht gibt es venezianische Masken, Livemusik von der Band »Los Chicos« und vieles mehr – bei freiem Eintritt. Auch die Videokunst-Ausstellung Adelsheim Leuchtet 2024 »Emergency Exit« im Schlosspark ist von 22 bis 1 Uhr noch ein letztes Mal zu sehen. Gibt es für die Menschheit noch einen Ausweg oder ist die Rakete NOAH – sie steht im Schlosspark - wirklich die letzte Rettung? Tickets für die Ausstellung, die davor immer freitags und samstags von 22 bis 1 Uhr offen ist, gibt es für 15 Euro an der Abendkasse oder für 13 Euro im Vorverkauf. Schülern und Studenten erhalten Ermäßigung.

Sa. 20. Juli, 18 Uhr, Marktstraße, Adelsheim

Mehr Infos unter www.adelsheim-leuchtet.de