Adventliche Stimmung auf dem Plochinger Weihnachtsmarkt

Die Plochingerinnen und Plochinger lieben ihren Weihnachtsmarkt, der immer auch Gäste weit über die Stadt hinaus anlockt. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause konnte der Markt traditionell nun wieder am ersten Adventswochenende stattfinden. Neben dem Verkauf kunsthandwerklicher Waren war für kulinarische Leckereien und musikalische Unterhaltung gesorgt und auch die Kinder kamen auf ihre Kosten.

Plochingens Bürgermeister Frank Buß betonte am Freitag bei der Eröffnung, die der Musikverein Stadtkapelle musikalisch begleitete, dass der Plochinger Weihnachtsmarkt eine lange Tradition hat und zu einem der ältesten Märkte in der Region zählt. Nach der coronabedingten Pause freute er sich umso mehr, dass der inzwischen 43. Plochinger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr „endlich wieder stattfinden kann“. Der Vorsitzende des Stadtmarketings Plochingen e. V. Karel Markoc bemerkte, dass gemäß dem Motto eines „märchenhaften Weihnachtsmarkts“ in diesem Jahr das Schneewittchen als Figur aus der Märchenwelt den Markt begleite. Auch der Weihnachtsmann las den Kindern dieses Märchen vor, bevor er sie mit kleinen Gaben beschenkte. Zur Markteröffnung begeisterte der Unterhaltungskünstler „Dr. Musikus“ als schwebender Weihnachtsengel mit seiner zauberhaften Musikshow Jung und Alt gleichermaßen.

Insgesamt 52 Stände rings um den Marktplatz, entlang der Fußgängerzone bis zum Fischbrunnenplatz boten handgefertigte Waren, Selbstgebackenes, -gebranntes und Eingemachtes an. Es gab Tees, Honig, Gewürze, Kerzen, Seifen und getöpferte Waren zu erwerben. Im Alten Rathaus konnte man kunsthandwerkliche Produkte erwerben und dem Glasbläser aus dem Thüringer Wald zusehen. Neben Kinderpunsch und Glühwein reichte das vielfältige kulinarische Angebot von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte über frittierte Kartoffelspiralen und Wildschwein Rote bis zur Kartoffelsuppe im Brottopf. Und die verschiedenen Chöre, Ensembles und Musikgruppen Plochingens sorgten für vorweihnachtliche Stimmung in einem mit Lichtern, Zweigen und Bäumen geschmückten Ambiente.