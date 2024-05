Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn lieben. Alle, die ihn kennen, kommen seit Jahren immer wieder. Der Angelbachtaler Pfingstmarkt ist bekannt und beliebt für abwechslungsreiche Musikdarbietungen, ansprechende und vielseitige Ausstellungen im Schloss Eichtersheim, ausgelassene Stimmung, Spaß, Gastfreundschaft und Schnäppchenjagd auf einem bunten Jahrmarkt. Der Angelbachtaler Bürgermeister Frank Werner eröffnet mit dem Herold das bunte Treiben. Lautstarke Unterstützung erhalten die beiden vom Fanfarenzug. Ein fantastisches Brillant- Höhenfeuerwerk rundet das Samstagsprogramm ab. Am Sonntag stecken ehrenamtliche Helfer die Ornamente ab, die am Abend den ohnehin traumhaften Schlosspark in Eichtersheim in ein stimmungsvolles Lichtermeer verwandeln. Bis tief in die Nacht erleuchten bunte Ornamente aus farbigen Lichtern das Wasserschloss und den Park.

Sa. 18. bis Mo. 20. Mai, Schlosspark, Angelbachtal

www.angelbachtal.de