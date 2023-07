Annotopia in Bad Mergentheim

Das Bad Mergentheimer Residenzschlosses bildet 2023 erneut die stimmungsvolle Kulisse für Deutschlands größtes Fantasy-Festival »Annotopia«. Am 19. und 20. August ist es soweit. Als Gastgeber versammelt der Zeitreisende »Abraxo« Figuren aller Genres und Epochen. Wohin das Auge blickt, sieht man Kostüme und Kulissen, die bis ins Detail liebevoll ausgestaltet sind. Dazu die atmosphärische Illumination in den Abendstunden, ein leuchtender Drache, spektakuläre Feuer-Artistik: All das macht Annotopia zu einem besonderen Erlebnis, das Generationen verbindet und hinter jeder Kurve des verwunschenen Schlossparks mit einer neuen Überraschung aufwartet. Mit Shows, Interaktionen, Markttreiben, Artistik, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr werden die Festival-Gäste unterhalten, bespaßt und verwöhnt. So können sie für einige Stunden abtauchen in eine andere Welt. wol

Sa. 19. und So. 20. August, Residenzschloss, Bad Mergentheim

annotopia.eu