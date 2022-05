Die Ansbacher Rokoko-Festspiele greifen vom 30. Juni bis 3. Juli die bunte Geschichte der Stadt auf. Die Besucher erwarten historische Kostüme, imposante Klänge und abenteuerliches sowie auch modernes Schauspiel.

Die glanzvollen Spuren einer markgräflich-höfischen Vergangenheit erleben Besucher im Stadtbild der mittelfränkischen Residenzstadt fast in jedem Winkel. Alljährlich Anfang Juli versetzen die aristokratischen Ansbacher Rokoko-Festspiele die Besucher in den Zauber vergangener Epochen. Bei jährlich wechselndem Programm lädt das Ansbacher Markgrafenpaar mitsamt seinem Hofstaat zu »Kurtzweil und Pläsier« in den Hofgarten und Schlossinnenhof ein. Historische Kostüme, imposante Klänge und abenteuerliches sowie auch modernes Schauspiel erwecken die prunkvolle Epoche in der Ansbacher Innenstadt für ein langes Wochenende zum Leben.

Besonders verzaubern die Veranstaltungen im fürstlichen Garten vor der Orangerie. Wenn sich die Dämmerung wie ein samtenes Tuch über den Hofgarten senkt, kostbare Stoffe rascheln, Spitzen blitzen, Hoffräuleins tuscheln, Schönheitspflästerchen, vornehme Blässe, gepuderte Perücken und Reifröcke präsentiert werden, erwacht das 18. Jahrhundert zu neuem Leben. Diese Szenerie betört die Besucher und lässt sie den Hauch längst vergangener Zeiten erahnen. Mit Musik und Tanz, Gauklern und Feuerzauber entstehen unvergessliche Bilder.

Dazu gibt auch der Innenhof der Markgräflichen Residenz einen passenden Rahmen. Sei es ein festliches Konzert oder die eindrucksvolle »Große Feldmusik«, es sind unverwechselbare Kulissen, die mit opulenten Klängen oder zackigen Märschen einen runden Genuss bieten. Jäger, Hofpauker und Dragoner präsentieren prächtige Uniformen und klingendes Spiel. Ein Hauch von Puder und Parfüm liegt in der Luft, wenn elegante Kavaliere und charmante Damen die Tänze des 18. Säculums zu Musicen zeitgenössischer Maestri darbieten.

Klassisch am Nachmittag entfaltet sich im Hofgarten das ganze quirlige Leben: Pferde, Falken, Jongleure, Tänzer, Gaukler, Trompetenklänge lassen staunen und machen Spaß. Die höfischen »Lustbarkeiten« mit der Quadrille der markgräflichen Reiterei geben einen Eindruck des ländlichen Lebens der adligen Herrschaften im Rokoko. Bei dieser heiter-beschwingten Veranstaltung lässt sich »Seine Durchlaucht« die Künste seiner Jagdfalken demonstrieren. Besucher können mit der Kutsche durch die langen Alleen fahren, einer Märchenerzählerin lauschen oder selbst Bälle durch die Luft wirbeln lassen – die Ansbacher Rokoko-Festspiele sind ein Vergnügen für Groß und Klein.

Ansbacher Rokoko-Festspiele, Do. 30. Juni bis So. 3. Juli Ansbach, www.ansbach.de, www.reservix.de