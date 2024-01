AvD Histo Monte-Rallye 2024

Historische Oldtimer bis zum Baujahr 1995 lassen die Herzen aller Motorsportfans höherschlagen. Am 6. und 7. Februar findet sich das Fahrerfeld der AvD Histo Monte-Rallye nach Monte Carlo zum bereits dritten Mal in Rothenburg ein. Nach den beiden Tagesstationen geht die Rallye mit 75 Teilnehmern gen Süden weiter. Am 6. Februar beginnt um 17 Uhr der Prolog nach der Abnahme der Fahrzeuge beim TÜV Süd. Schon zuvor präsentieren sich die Oldtimer auf dem Marktplatz. Es geht in der Folge in das nächste Umland der mittelalterlichen Kleinstadt. Knapp 100 Kilometer stehen auf dem Programm, eine Durchfahrtskontrolle in Weikersheim und Röttingen und drei Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) bilden den Auftakt. Noch spannender wird es dann am 7. Februar, wenn die Mannschaften ab 07.30 Uhr auf die Strecke in Richtung des ersten Etappenziels Freiburg geschickt werden. wol

Di. 6. und Mi. 7. Februar, Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de