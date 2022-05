„Koi Zeit – Stroßafescht!“ heißt es wieder, wenn die historische Backnanger Innenstadt vier Tage und drei Nächte lang für alle Backnangerinnen und Backnanger zum Zentrum des Lebens wird.

Backnang feiert das älteste und größte Straßenfest nun schon seit stolzen 50 Jahren. Zum Jubiläum werden sich die Straßen und Gassen der Murr-Metropole vom 24. bis 27. Juni 2022 wieder in eine große Festmeile verwandeln und tausende Gäste in ihre historische Altstadt locken. Zum runden Jubiläum wird es zusätzliche spannende Programmpunkte in der gesamten Innenstadt geben. Kulinarische Angebote aus der Region und aus den Partnerstädten erwartet die Besucherinnen und Besucher genauso, wie ein vielfältiges Musik- und Vereinsprogramm. Auf insgesamt sechs Bühnen reicht der spannende Mix von traditioneller Blasmusik über Schlager, Rock & Pop bis Elektro. Das Backnanger Straßenfest beginnt am Freitag, dem 24. Juni um 19 Uhr mit dem feierlichen Fassanstich durch Oberbürgermeister Maximilan Friedrich und endet mit dem romantischen Zapfenstreich am Montag, dem 27. Juni um 22 Uhr.

Weitere Informationen unter www.backnanger-strassenfest.de und auf den Social Media Kanälen.