Ab dem 19. November ist es soweit: Der Bad Mergentheimer Schlosshof verwandelt sich in eine Winterwelt mit Eisbahn.

300 Quadratmeter echte Eisfläche, auf der kleine und große Schlittschuh-Freunde voll auf ihre Kosten kommen. Kufen kratzen übers Eis, die Wangen sind gerötet, die Augen leuchten: Unter eisblauem Winterhimmel macht Schlittschuhlaufen extra viel Spaß. Zum ersten Mal verwandelt sich der Bad Mergentheimer Schlosshof in eine zauberhafte Winterwelt mit urigen Holzhütten, winterlichen Köstlichkeiten und der größten mobilen Eisbahn in der Region! Der Duft von Lebkuchen, Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft und lädt zu einem märchenhaften Lauf auf der großen Eisfläche ein. Besucher können ihre Winterabende mit einer Partie Eisstockschießen mit ihren Liebsten genießen oder einfach die faszinierende Lichterwelt vor der malerischen Kulisse des Deutschordensschlosses bewundern. Der Glühwein-Stadl wartet mit der größten Glühwein-Auswahl der Region auf!

Außerdem geboten wird After-Work zum Winterzauber. Lange Öffnungszeiten bis 22 Uhr bieten einen idealen Rahmen für Weihnachtsfeiern oder After-Work-Treffen mit Freunden. Freitags können bei der Eis-Disco zu angesagten Beats und Lichteffekten Runden auf dem Eis gedreht werden.

Der Bad Mergentheimer Winterzauber findet vom 19. November 2021 bis zum 2. Januar 2022 statt. Der Eintritt ist frei. Schlittschuhe können für 5,- € geliehen werden. Öffnungszeiten und Informationen auf www.winterzauber-mgh.de. Also auf die Kufen, fertig, los!

Bad Mergentheimer Winterzauber, Fr. 19. November 2021 bis So. 2. Januar 2022, Schlosshof, Bad Mergentheim, www.winterzauber-mgh.com