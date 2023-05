Buchen feiert Doppeljubiläum

Die Ersterwähnung Buchens jährt sich 2023 zum 1250. Mal und die Neue Stadt Buchen (Odenwald) feiert 2024 ihren 50. Geburtstag. Wenn das kein Grund zum Feiern ist?! Nicht nur Bürgerinnen und Bürger der Stadt Buchen dürfen sich auf vielfältige Veranstaltungen freuen, die sich in diesem und dem darauffolgenden Jahr -aneinanderreihen, sondern auch Gäste aus nah und fern sind herzlich dazu eingeladen mitzufeiern.

Vom 1. bis 2. Juli findet die große Auftaktveranstaltung in der Buchener Innenstadt statt. Das Motto an diesem Festwochenende lautet »Do wackelt di Gass - ´s Buchemer Altstadtfeschd«. Buchener Bands sorgen am Samstag, den 01. Juli auf zwei Bühnen gleichzeitig für ausreichend Stimmung. Von Rock bis Pop ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Am Sonntag, den 02. Juli wird eine bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Musik- und Tanzeinlagen der Buchener Vereine geboten. Für die kulinarische Verköstigung sorgen die Buchener Gastronomen mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen sowie einer großen Getränkeauswahl, die von klassischen Softgetränken bis hin zu Cocktails & Jubiläumsbier reicht. Außerdem dürfen sich Besucher und Besucherinnen an diesem Festwochenende auf einen Mittelaltermarkt freuen. Für die Stadt Buchen ist dies der erste Mittelaltermarkt. Vom Ritterschaukampf über Handwerkskunst bis hin zu Kinderprogramm sowie Erlebnisgastronomie wird alles geboten. Auch Literaturbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Autoren verschiedenster Genres gastieren während des Buchener Stadtjubiläums. Dabei sind unter anderem Denis Scheck, Kinderbuchautor Bo

ris Pfeiffer und Psychothriller Autor Arno Strobel. Skater aufgepasst! Am 08. Juli heißt es »Buchens most wanted«. Los geht es ab 14 Uhr am Skatepark der alla hopp!-Anlage in Buchen. Am 30. September geht es bunt zu: »Das Bunte Parkett« – ein besonderer Abend des Tanzens widmet sich voll und ganz der Lust und dem Spaß an der Bewegung zur Musik. Gäste erwartet ein bunter Abend mit unterschiedlichen Tanzaufführungen diverser Tanzgruppen.

Passend zum 1250. Jahrestag der Ersterwähnung im Lorscher Codex veröffentlicht die Stadt Buchen ein neues Heimatbuch mit einer Vielzahl an Beiträgen rund um Buchen. Erhältlich ist das Buch ab dem 28. Juni.

Auftaktveranstaltung Sa. 01.Juli bis So. 02.Juli

"Buchens most wanted" 08.Juli, 14 Uhr, Skatepark alla hopp!-Anlage

"Das Bunte Parkett" 30.September

Mehr Informationen zum Jubiläum unter: www.buchen-feiert.de