Christkindlesmarkt in Vellberg

Bereits zum 41. Mal findet in Vellberg der Christkindlesmarkt statt. Umgeben von den zwei Schlössern, dem Amtshaus und den vielen prächtigen Fachwerkhäusern, bietet der Marktplatz im Städtle das perfekte Ambiente für den Christkindlesmarkt. Die Marktbeschicker bieten alles an, was Herz und Gaumen von tausenden Besuchern erfreut. Neben allerlei kunsthandwerklichen Werken und Textilien, Süßwaren und vielen weihnachtsbezogenen Artikeln gibt es auch viele Geschenkartikel aus Holz und Keramik. Für Essen, Getränke und die musikalische Unterhaltung sorgen die Vereine und Albhornbläser. Die kleinen Besucher können auch wieder die große Vellberger Stadtkrippe im ehemaligen Waschhäuschen bestaunen. Auf dem Christkindlesmarkt werden wieder wärmende Feuerschalen aufgestellt, welche zum gemütlichen Verweilen einladen. Weitere interessante Programmpunkte sind die Geschenkverteilung an die Kinder durch das Christkind am Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr sowie die mittelalterliche Nachtwächterführung (Start am Brunnen) am Samstag um 18 Uhr. Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Christkindlesmarkt, Sa. 3. und So. 4. Dezember, Vellberg, www.vellberg.de