Crailsheimer Stadtfeiertag 2024

Alljährlich begeht Crailsheim den Stadtfeiertag am Mittwoch vor Estomihi. Der Tag geht auf die Sage der Befreiung der Stadt durch Belagerer im 14. Jahrhundert zurück. Entsprechend wichtig ist dieser Tag für die Stadt – die seit damals ihr einzigartiges Wahrzeichen, den Horaffen, hat. Eine Reihe von Veranstaltungen ist rund um den Stadtfeiertag geboten, von der Party über ein Bürgerfest mit hochkarätiger Comedy und A-Capelle-Musik bis hin zum Salut der Bürgerwache. Die Feierlichkeiten zum Stadtfeiertag werden vom Stadtjugendring im Ratskeller eingeläutet. Bereits am Freitag, 2. Februar, heißt es: »Horaffenbeats mit Klangindustrie«. Einlass ist ab 20.30 Uhr.

»Füenf« mit Jonglage und Flötenmusik: »Stadtfeiertag im Herzen« – so lautet das Bürgerfest-Motto 2024. Am Samstag, 3. Februar, tritt die wohl bekannteste schwäbische A-capella-Band der Welt auf: »Füenf« auf Abschiedstournee. Dazu gibt es fünffach-weltmeisterliche Jonglage aus Österreich mit Jonglissimo, einem Mix aus Jonglage, Theater und Technologie, und den Auftritt des internationalen Comedian und Blockflötist, dem »Fluteman«, Gabor Vosteen.

Heimatgeschichte und Gottesdienst mit Stadtkapelle: Historische Vorträge sind gewohnt traditionell beim heimatgeschichtlichen Abend am Sonntag, 4. Februar, im Hangar zu genießen. Dr. Helga Steiger informiert über »Die Geschichte des Handwerks in Crailsheim«. Stadtarchivar Folker Förtsch nimmt sich des Themas »Die Kreisreform und das Ende des Landkreises Crailsheim 1973« an. Bereits am Vormittag findet ab 10.45 Uhr in der Johanneskirche ein Ökumenischer Gottesdienst mit der Stadtkapelle Crailsheim statt.

Empfang, Ehrensalut und Aufmarsch: Am Mittwoch, 7. Februar, traditionell vor Estomihi, dem siebten Sonntag vor Ostern im Kirchenkalender, findet dann der Stadtfeiertag statt. An diesem Tag werden ebenfalls traditionell an Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen leckere Horaffen als Gebäck von der Stadt verteilt. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer begrüßt seine geladenen Gäste ab 19.30 Uhr beim Empfang im Ratssaal. Die Bürgerwache Crailsheim marschiert traditionell zuvor, ab 19.15 Uhr, auf dem Marktplatz mit dem Ehrensalut auf.

(15 Euro) und den heimatgeschichtlichen Abend (5 Euro) sind im Bürgerbüro erhältlich. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, die Veranstaltungen starten jeweils um 19 Uhr.

