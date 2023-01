Der Crailsheimer Stadtfeiertag am 15. Februar ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mit einem vollen Programm bestückt.

Musikalisch gibt es beim Bürgerfest eine Bandbreite von Jazz über Swing bis hin zu bekannten Hits neu interpretiert. Der Heimatgeschichtliche Abend am 12. Februar steht im Zeichen des Burgbergs und der Kultur. Und am Stadtfeiertag selbst werden natürlich die traditionellen Horaffen verteilt.

Zum Einlass spielen beim Bürgerfest am Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr, im Foyer der Stadthalle Hangar Frieder Scheerer am Saxophon und Jürgen Wünsch an der Gitarre Jazzstandards von Swing bis Bossa-Nova. In der Pause und nach dem Programm spielt das Duo »JU+MI« mit Marcel Imbrogiano (Gesang) und erneut Jürgen Wünsch (Gitarre und Gesang) Musik aus verschiedenen Genres, deutsch, englisch, italienisch und spanisch. Das Bühnenprogramm steht unter dem Motto »KultiCes Crailsheim – 25 Jahre Kultic«: Mit dabei sind der Clown und Jongleur Matthias Romir, die A-cappella-Gruppe Anders und Kabarett-Comedian Martin Frank. Bereits am Vorabend steigt ab 20.30 Uhr die Stadtfeiertagsparty im Ratskeller vom Stadtjugendring. Der Heimatgeschichtliche Abend des Stadtarchivs am Sonntag, 12. Februar, ab 19 Uhr im Hangar darf nicht fehlen. Der Vortrag von Dr. Helga Steiger »Der Burgberg – vom Wallfahrts- zum Naherholungsort« präsentiert die Burgberg-Geschichte. Der zweite Vortrag »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – Geschichte der Kultur in Crailsheim« mit Stadtarchivar Folker Förtsch greift die Jubiläen des zurückliegenden 25. Crailsheimer Kulturwochenendes und des bevorstehenden 25-jährigen Gründungsjubiläum von »KultiC« auf. Bereits am Morgen gibt es ab 9.15 Uhr einen Ökumenischen Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche. Am Stadtfeiertag selbst, dem 15. Februar, werden traditionell gebackene Horaffen an Kindergärten, Schulen und in Senioreneinrichtungen verteilt. Am Abend beginnt um 19.15 Uhr der Aufmarsch der Bürgerwache mit Ehrensalut auf dem Marktplatz. Im Anschluss empfängt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer geladen Gäste im Rathaus. Karten für das Bürgerfest und für den heimatgeschichtlichen Abend sind im städtischen Bürgerbüro, 07951-403 0 erhältlich. Generelle Auskünfte erteilt das Sachgebiet Kultur unter 07951-403 1289.

Crailsheimer Stadtfeiertag mit Bürgerfest, Sa. 11. bis Mi. 15. Februar, Crailsheim, www.crailsheim.de