Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt 2022

Lange ist es her – nun ist es wieder soweit. Die Uhren der Stadt werden symbolisch um 600 Jahre zurückgedreht. Das mittelalterliche Marktvolk kehrt heim nach Esslingen - mit Gauklern, Feuer- und Stelzenkünstlern, Musikanten, Handwerkern, Händlern und Wirten.

Am Dienstag 22.11. eröffnet Oberbürgermeister Matthias Klopfer um 17.00 Uhr den Markt auf der Hauptbühne am Rathausplatz - mit possenhafter Narretei, heißen Feuerspielen und mitreißender Musik.

Eingebettet in die prächtige Fachwerkkulisse der Esslinger Altstadt mit über 800 historischen Baudenkmalen und Sehenswürdigkeiten öffnet sich zur Vorweihnachtszeit für vier Wochen eine einzigartige Erlebniswelt.

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt zählt mit rund 180 Ständen und einem täglichen Kulturprogramm regelmäßig in die Top 10 der attraktivsten Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum. Erlebniswert, Qualität, Kinder- und Familienfreundlichkeit bilden den Markenkern. Besucher aus nah und fern begeben sich auf eine Zeitreise ins Mittelalter.

Gut gelaunte Marketender, Hökerer und Marktschreier versetzen die Besucher in alte Zeiten. Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene laden zum Entdecken, Erlernen alter Handwerkskünste und Verweilen mit allen Sinnen ein. Die Marktstände sind am Eröffnungstag von 16.00 bis 20.30 Uhr geöffnet, dann täglich von Sonntag bis Donnerstag von 11.00 bis 20.30 Uhr und Freitag bis Samstag von 11.00 bis 21.30 Uhr.

Tägliches Kulturprogramm – Neues und Bewährtes

Wie gewohnt sorgen renommierte Künstler für ein täglich wechselndes Kultur- und Unterhaltungsprogramm, indem sie das Publikum mit Witz und Schalk auf drei Bühnen und in den Gassen einbeziehen.

Neben bekannten Künstlern wie Gaukler Fleapit, den Stelzen- und Feuerkünstlern Marco und Lidia, dem Spielmann Bijan, sowie dem jiddischen Geschichtenerzähler Shlomo Goldstein, treten auch einige neue Künstlergruppen auf.

Mit dabei sind:

Die Tänzerin Mirimah (22.11.-24.11., 29.11.- 01.12., 06.12.-08.12., 12.12.-15.12.)

Das musikalisch lebensfrohe Duo Spectaculatius (22.11-24.11, 28.11-04.12)

Der Kraftjongleur Bagatelli (24.11., 28.11.,02.12 und 13.12.-15.12)

Die Musikgruppe Oro (25.11.-27.11.)

Die Vollblutmusiker und Jongleure Gabino aus Südfrankreich (03.12.-07.12.)

Die tschechische Musikgruppe Braagas (08.12.-11.12.)

Die Feuer- und Stelzenkünstlerin Fine (09.12.-12.12.)

Das Gauklerduo Max und Maxi (16.12.-20.12)

Das musikalische Trio Stryx a Loco (16.12.-18.12)

Die Duos Usse Lamäng (12.12.-16.12.) und TiAnne (19.12.-22.12)

Sowie die Prager Gruppe Krless (19.12.-22.12.).

Auf dem Rathausplatz macht der beliebte Alchimist und Physiologicus Gero Bergmann seine mehrmals täglichen Vorführungen. Er ist bewandert in den verschiedensten Heilmethoden, von der Urinbetrachtung bis hin zur Kunst des Narrenschneidens.

Mitmachangebote für Kinder

In der Kerzenwerkstatt im Zwergenland gibt es die Möglichkeit, Kerzen zu ziehen oder einen Handabdruck anzufertigen. Neben dem kleinsten Riesenrad der Welt erwartet die jüngeren Besucher eine Vielzahl an mittelalterlichen Spielen wie Bogenschießen, Walnussknacken, Axt- und Messerwerfen, Drachenjagd und Burgbelagerung bei denen sie ihr Geschick unter Beweis stellen können.

Bewährte Mitmachaktionen und Erlebnisführungen

Eine der vielen Besonderheiten des Esslinger Mittelaltermarktes ist das Vorführen alter Handwerkskunst. Kein Wunder, denn im Mittelalter gaben die Handwerkszünfte den Esslinger Gassen ihren Namen, zum Beispiel der Webergasse oder der Küferstraße. Auf dem Mittelaltermarkt stehen die zahlreichen Mitmachaktionen und Führungen heute kennzeichnend für den Erlebniswert und die Kulturvermittlung der Veranstaltung.

Großer Fackelumzug zur Burg

Am Dienstag, den 20.12., ab 20.30 Uhr findet der Fackelumzug statt, bei dem Besucher und Marktvolk gemeinsam hinauf zur Burg ziehen. Oben angelangt, erwartet die Besucher eine Feuershow mit anschließendem Tanz ums Feuer. Mit Trommeln und Gesang wird der Winter begrüßt. Treffpunkt Bühne Rathausplatz mit Fackelverkauf ab 20 Uhr

Erlebnisführungen für Erwachsene über den Mittelaltermarkt

Dieser spannende Rundgang mit dem Mittelalterfachmann Andy Kingl ist ein Muss für alle Liebhaber des Esslinger Mittelaltermarktes und selbstverständlich auch für Besucher geeignet, die den Markt noch nicht kennen. Bei einer Führung an jedem Dienstag ab 29.11., jeweils um 18 Uhr, gewinnt der Besucher interessante Einblicke in das mittelalterliche Markttreiben und das traditionelle Handwerk. Bei einem an die Führung anschließenden gemeinsamen Punsch an einer mittelalterlichen Taverne lässt sich das ein oder andere Thema vertiefen.

Eine Anmeldung ist in der Stadtinformation erforderlich, Teilnahmegebühr: 11 Euro (inklusive 1 Punsch)

Neue Stände auf dem Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Neu dabei sind auf dem Weihnachtsmarkt:

Raclettestand mit Ausschank von Teamwerkglühwein

PINO italienische Gastronomie: Pinsa, frittierte Calzone, Mandelgebäck, Panettone, Glühwein

Poushe Strudelvarianten mit Kaffeespezialitäten

Primoza – wachsende Geschenke, einpflanzbare Grußkarten, Saatgutprodukte, wachsende Teebeutel

Kerzen und Lichtschalen. Antiquarische und neue Dekostücke von Til Maehr

Schmuckstand „Perlkönig“

Regionaler Honig

Neu dabei sind auf dem Mittelaltermarkt:

Bäckerei mit Wuchteln

Taverne Kerbelholz

Knödeley

Tee- und Mokkazelt

Laterna Magica – Räucherwerk

Ananda Kleiderstand - Ponchos, Jacken, Westen mit Wolle und Naturstoffen

Baga Yaga Schmuck

Beerenweine

Filzerin mit Vorführung

Kalligraph mit Vorführung

Gold- und Silberschmied

Schmied Jochen Schmidt

Weihnachtsinsel mit Lebender Krippe und Weihnachtspostamt

Am Postmichelbrunnen lädt die Weihnachtsinsel Familien zum Verweilen ein. Die Krippe in Kooperation mit Frau Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg, lockt mit lebendem Esel und Schafen Kinderscharen an. Der Wunschbriefkasten darf natürlich auch nicht fehlen. Hier können die Kleinen ihren Wunschzettel ans Christkind einwerfen - Antwort garantiert, Anschrift nicht vergessen!

Ebenso ist die Spendenaktion der Eßlinger Zeitung (EZ) seit 1966 ein fester Bestandteil des Marktes. Mit den Spenden, die aus dem Glühweinverkauf eingenommen werden, unterstützt die EZ Bedürftige und soziale Einrichtungen in und um Esslingen.

Aber auch die Freunde des traditionellen Weihnachtsmarktes kommen in Esslingen nicht zu kurz. Die Stände auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen mit der lebenden Krippe locken mit jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten von Glühwein, Punsch und Süßwaren bis zu deftigen und schwäbischen Leckereien. Zudem findet sich an Ständen mit Weihnachtsdekorationen, Strickwaren oder Kunsthandwerk mit Sicherheit das passende Weihnachtsgeschenk für jeden Geschmack und Geldbeutel.

Adventsmarkt in der Ritterstraße

Der Adventsmarkt in der Ritterstraße erfährt samstags und sonntags, an den vier Advents-wochenenden große Beliebtheit. Organisator Til Maehr hat jeweils über 30 kunsthand-werkliche Aussteller engagiert. Der Adventsmarkt ist samstags von 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarktflyer zum Download und in der Stadtinformation

Der kostenlose Weihnachtsmarktflyer mit Marktplan in der Esslinger Stadtinformation oder zum Download über www.esslingen-marketing.de, bietet einen Überblick über die Stände und Attraktionen. Weitere Infos gibt es auch auf Facebook „Der.Esslinger. Mittelaltermarkt.und.Weihnachtsmarkt“.

Sicherheits- und Hygienekonzept

Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen an Veranstaltungen Rechnung zu tragen, gibt es bereits seit 2011 ein professionelles Sicherheitskonzept für den Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt. Dieses wird jedes Jahr vom Veranstalter zusammen mit den Sicherheitskräften der Stadt (Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt etc.) fortgeschrieben. Das Sicherheitskonzept beinhaltet u.a. die Verkehrssicherheit, den Brandschutz und die Verhinderung von Diebstahl und Vandalismus. Die Hauptzufahrt in der Abt-Fulrad-Straße wird mit Mulden verengt, damit die Einfahrt für LKWs verhindert bzw. deren Geschwindigkeit erheblich reduziert wird.

Das Hygienekonzept folgt den Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg. Derzeit sind keine Einschränkungen auf der Veranstaltungsfläche gegeben. Der Markt wird als offener, frei zugänglicher Markt analog 2019 geplant.