Stuttgart darf sich bei der Europameisterschaft auf fünf Spiele in der Arena freuen und ist zudem Gastgeber für die Nationalmannschaft der Schweiz im Team Base Camp, die sich im Waldhotel in Degerloch und im Stadion auf der Waldau vorbereitet – ihre Vorrundenpartien aber nicht in Stuttgart austrägt. Neben der DFB-Elf spielen die Nationalteams aus Belgien, Dänemark, Schottland, Slowenien und Ungarn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Unter dem Motto »Die ganze Stadt ein Stadion« wird es in Stuttgart ein großes Fußballfest der Begegnung und Begeisterung geben. Mit diesem großen Festival im Herzen der Landeshaupstadt gibt Stuttgart der Fußball-Europameisterschaft das Zuhause, das sie verdient: weltoffen, innovativ und voller Leidenschaft. »Wir sind die einzige Host City, die vier Fan Zones in der Innenstadt präsentiert, die eng miteinander verbunden sind und damit kurze Wege sowie ein großartiges Angebot für jede und jeden bietet,« hebt Gesamt-Projektleiter Thomas Pollak hervor. Zentraler Treffpunkt der Fans ist das Public Viewing auf der Fan Zone Schlossplatz, umgeben vom Neuen Schloss und dem Königsbau. Bevor »König Fußball« zum EURO 2024 FESTIVAL auf der Fan Zone Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt einzieht, gehört die Bühne vier internationalen Superstars und Top-Künstlern: Am Donnerstag, 13. Juni, sorgen Robin Schulz, Leony, Le Shuuk und Topic beim Euro 2024 Festival für einen stimmungsvollen Auftakt. Rund 30.000 Fans können auf dem Schlossplatz ab dem 14. Juni erstmals beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München bei den Live-Übertragungen gemeinsam mitfiebern und feiern – fast alle der 51 Spiele der EM werden auf zwei großen Leinwänden übertragen. Wenn der Fußball mal Pause hat, werden Auftritte bekannter Künstler aus den Bereichen Pop bis Schlager für alle Altersgruppen, für ein attraktives Rahmenprogramm sorgen. Viel los ist zudem ebenso auf den anderen Fan Zonen. Die Fan Zone Marktplatz bietet Raum für Activities & Family. Ein Soccer Court lädt zum Fußballspielen ebenso ein wie weitere sportliche Programme. Für all diejenigen, die den Fußball mal für einige Augenblicke in den Hintergrund schieben wollen, bietet die Fan Zone Karlsplatz einen Raum für Culture & Music. Auf einer Kulturbühne werden unterschiedliche Programme aus den Bereichen Musik, Tanz und Theater performt. Die Fan Zone Schillerplatz steht ganz im Zeichen von Regional Food & Drinks. Sie bietet allen Fußball-Fans die Möglichkeit, typische schwäbische Spezialitäten, Vegetarisches und Veganes auszuprobieren und schätzen zu lernen. Zahlreiche weitere Aktivitäten auf die ganze Stadt verteilt machen die ganze Stadt zum Stadion und geben der Europameisterschaft den Rahmen, den sie verdient: volle Begeisterung für das Sport-Event.

Fanzonen in Stuttgart

14 Juni bis 14 Juli, täglich von 12 Uhr bis 24 Uhr, Eintritt frei

uefaeuro2024.stuttgart.de